Спецоперация в Алматы: членов ОПГ задержали за сбыт кокаина

Полиция проводит досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК

Кокаин изъят в ходе полицейской спецоперации в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Алматы пресекли противоправную деятельность преступной группы, участники которой длительное время занимались сбытом кокаина.

При задержании членов группы проведены обысковые мероприятия, в ходе которых изъят кокаин. Добыты доказательства их причастности к тяжким и особо тяжким преступлениям.

По информации ДП города, всего в полицию доставлено пять человек, двое из которых, основной организатор и активный участник преступной группы, водворены в ИВС.