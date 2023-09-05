Спецоперация в Алматы: членов ОПГ задержали за сбыт кокаина
Сегодня, 12:56
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Сегодня, 12:56Сегодня, 12:56
280Фото: polisia.kz
Полиция проводит досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК
Кокаин изъят в ходе полицейской спецоперации в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В Алматы пресекли противоправную деятельность преступной группы, участники которой длительное время занимались сбытом кокаина.
При задержании членов группы проведены обысковые мероприятия, в ходе которых изъят кокаин. Добыты доказательства их причастности к тяжким и особо тяжким преступлениям.
По информации ДП города, всего в полицию доставлено пять человек, двое из которых, основной организатор и активный участник преступной группы, водворены в ИВС.
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