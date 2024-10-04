Крупную нарколабораторию ликвидировали в Алматы

Дислоцировалась она в частном секторе Ауэзовского района, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

Минувшим вечером сотрудниками управлений криминальной полиции и противодействия наркопреступности проведена спецоперация.

"В результате задержан 36-летний мужчина, который организовал преступное производство. В частности, в специализированной пристройке к дому, служившей в своем роде теплицей, обнаружено 270 кустов каннабиса, три бочки с жидкостью со специфическим запахом, три пакета с удобрениями, 17 растворов кислоты, пищевые весы, 23 осветительные лампы и другой лабораторный инвентарь. “Технолог” дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование", - информировал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Талант Исаев.

По данным спикера, вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

Вместе с тем, проводятся оперативные мероприятий по установлению других лиц, которые могут быть причастны к производству наркотиков, а также канала распространения зелья.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.