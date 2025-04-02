Спецоперация на юге Казахстана: пресечена деятельность преступной группы
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Департаментом АФМ по Туркестанской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным изготовлением, сбытом и оборотом некурительных табачных изделий (снюс), которые представляют опасность для жизни и здоровья граждан, передаёт BaigeNews.kz.
В результате спецоперации ликвидирован подпольный цех, действовавший на площади 1 000 квадратных метров с ежедневным привлечением более 30 работников.
Установлена вся схема преступной деятельности — от заготовки сырья и организации логистики до каналов сбыта через крупных оптовых поставщиков в городах Астана, Алматы, Шымкент и других регионах.
Из незаконного оборота изъято более 10 млн единиц готовой запрещенной продукции, свыше 14,4 тонн табака, что эквивалентно 28,8 млн разовых доз, более 3,3 тыс литров ароматизатора и токсичных примесей, а также оборудование для производства.
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