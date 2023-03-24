Спецоперация МВД: 72 тонны прекурсоров изъяли в Алматы

Фото: polisia.kz

Департаментом по противодействию наркопреступности МВД пресечена деятельность транснациональной преступной группы из числа граждан Казахстана и ближнего зарубежья, наладивших поставку прекурсоров в страну для производства синтетических наркотиков в промышленных масштабах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Оперативниками проводились специальные мероприятия по установлению каналов поставки прекурсоров, которые предназначались для использования при изготовлении синтетических наркотиков в условиях подпольной лаборатории. Для определения роли каждого фигуранта и причастности иных лиц на протяжении всего маршрута “специальный груз” отслеживался, в том числе с применением воздушной разведки. В октябре прошлого года на начальном этапе специальной операции, а также в марте текущего года за пределами страны задержаны трое иностранных граждан, причастные к контрабанде прекурсоров. На завершающем этапе операции 21 марта в Алматы задержаны остальные фигуранты по данному делу. Ими оказались двое граждан ближнего зарубежья и один гражданин Казахстана, у которых изъяты мефедрон с различными весами, поддельное удостоверение сотрудника полиции иностранного государства, зип-пакеты, электронные весы, патроны автомата Калашникова калибра 7,62 миллиметра", - говорится в сообщении.

В ходе обыска складских помещений сотрудниками МВД и департамента полиции города Алматы изъяты прекурсоры, применяемые при изготовлении синтетических наркотиков, а также две единицы реакторов – специального лабораторного оборудования для изготовления синтетических наркотиков.

К слову, общий объем изъятых прекурсоров составил 72,7 тонны. Таким образом не допущено изготовление восемь тонн синтетических наркотиков. Это 8 миллионов разовых доз.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Отметим, МВД продолжает работу по пресечению прекурсоров до стадии производства синтетических наркотиков.