Спецоперация КНБ: задержаны торговцы оружием и фальшивыми долларами

Фото: пресс-службы КНБ РК

Комитетом национальной безопасности на территории Жамбылской области проведена спецоперация по пресечению канала незаконного оборота оружия и поддельной иностранной валюты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Сообщается, что задержан организатор налаженного законспирированного канала сбыта криминального оружия и фальшивых долларов США.

Операции предшествовала длительная оперативная разработка, в ходе которой выявлена и задокументирована устойчивая преступная схема поставок стрелкового оружия, боеприпасов, а также поддельных американских банкнот.

"Злоумышленником соблюдались повышенные меры конспирации, использовались современные технические средства связи, что усложняло изобличение действовавшей криминальной схемы. Противоправные деяния подозреваемого представляли угрозу общественно-экономической безопасности страны. Благодаря своевременно принятым мерам преступный бизнес ликвидирован", - сообщили в комитете.

Из незаконного оборота изъято четыре единицы оружия: автоматы Калашникова различных модификаций, незарегистрированные гладкоствольные ружья, более 450 боеприпасов и поддельные доллары США в особо крупном размере. Задержанный дал признательные показания и на основании статьи 128 УПК РК с санкции суда водворён в следственный изолятор сроком на два месяца.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.