Комитетом национальной безопасности при координации Генеральной прокуратуры пресечен региональный канал поставок наркотических средств из южных областей Казахстана в Астану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ РК.

"При транспортировке наркотиков задержан "наркокурьер". В ходе досмотра автотранспорта обнаружено и изъято 45 кг гашиша и 312 кг марихуаны. Кроме того, по результатам обысков дополнительно изъято 1.6 тонны марихуаны, а также 1 кг гашиша", - говорится в сообщении.

Известно, что наркотики предназначались для оптового и розничного сбыта в северных регионах Казахстана.