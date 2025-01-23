Спецоперация КНБ: пресечен крупный канал поставки наркотиков
Проводится досудебное расследование.
Сегодня, 13:05
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Сегодня, 13:05Сегодня, 13:05
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Комитетом национальной безопасности при координации Генеральной прокуратуры пресечен региональный канал поставок наркотических средств из южных областей Казахстана в Астану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ РК.
"При транспортировке наркотиков задержан "наркокурьер". В ходе досмотра автотранспорта обнаружено и изъято 45 кг гашиша и 312 кг марихуаны. Кроме того, по результатам обысков дополнительно изъято 1.6 тонны марихуаны, а также 1 кг гашиша", - говорится в сообщении.
Известно, что наркотики предназначались для оптового и розничного сбыта в северных регионах Казахстана.
"Проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 Уголовного кодекса. Подозреваемые находятся под стражей", - добавили в КНБ.
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