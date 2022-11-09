Спецоперация КНБ и прокуратуры: задержаны 32 участника региональной ОПГ, работавших на "воров в законе"

Фото: пресс-службы КНБ РК

После длительной оперативной разработки 18 октября 2022 года в городах Кызылорда и Аральск с привлечением Службы "А" КНБ и при содействии прокуратуры в ходе спецоперации, в результате которой задержано 32 участника региональной ОПГ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Комитета национальной безопасности РК.

По сообщению КНБ группировка имела чёткую структуру, в которой были распределены роли каждого участника. Решения принимались в ходе регулярно проводившихся так называемых "сходок".

"Среди задержанных - лица, действовавшие под контролем и от имени лидеров транснационального преступного сообщества, так называемых "воров в законе", а также занимавшие определённое положение в преступной иерархии Кызылординской области. По местам их проживания обнаружен и изъят арсенал оружия, смета так называемой "воровской кассы", наркотические средства, а также иные предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Блокированы планы организованной преступности по укреплению позиций в Казахстане и оказанию негативного влияния на криминогенную ситуацию в стране", - говорится в сообщении.

Задержанных подозревают в создании, руководстве и финансировании преступной группы, вымогательствах, а также совершении других тяжких уголовных правонарушений.

В КНБ отметили, что мероприятия по нейтрализации угроз, исходящих от транснациональной преступности в стране, продолжаются.