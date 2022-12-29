Спецоперация: киберполицейскими Казахстана и Украины ликвидирован сall-центр мошенников

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Спецоперацию провели казахстанские и украинские киберполицейские. О ликвидации call-центра мошенников сообщили в МВД, передаёт BaigeNews.kz.

В конце декабря сотрудниками Центра по борьбе с киберпреступностью МВД Казахстана и их коллегами из Национальной полиции Украины при проведении совместных оперативных мероприятий пресечена деятельность Call-центра мошенников в городе Днепр.

"Установлены организаторы и члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся интернет-мошенничествами. Они звонили гражданам Казахстана, выдавая себя за сотрудников службы безопасности казахстанских банков, правоохранительных органов, сообщали о подозрительных транзакциях, о том, что якобы посторонние лица получили доступ к их счетам, и под видом отмены транзакций убеждали клиентов назвать финансовые данные. Получив такую информацию, злоумышленники передавали деньги потерпевших на подконтрольные счета. Также оформляли онлайн-кредиты", - сообщил начальник Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай.

В ведомстве уточнили, что организаторы преступной группы поощряли операторов Сall-центра и выплачивали проценты от суммы, которую им удалось получить преступным путем.

По словам спикера, для конспирации фигуранты использовали банковские счета дропов-казахстанцев, которые открывали карты и счета в отечественных банках, а также счета в оффшорных зонах и криптовалютные кошельки. Через них деньги, похищенные у жертв мошенничества, обналичивались за определенный процент.

"Одновременно украинской стороной по 13 адресам проживания подозреваемых в Днепропетровской области проведены обыски. Изъяты 45 единиц компьютерной техники, 24 мобильных телефона, sim-карты и другие вещественные доказательства. На изъятых компьютерах обнаружено программное обеспечение, предназначенное для подмены абонентских номеров на казахстанских операторов связи во время звонка. При просмотре лог-файлов указанных программ обнаружена история фрод-звонков на номера абонентов отечественных операторов. Также в ходе осмотра изъятой техники обнаружены базы с персональными данными граждан Республики Казахстан и эмблема Национального Банка нашей страны. Эти сведения мошенниками использовались для проведения фрод-звонков с целью присвоения денег с их счетов", – продолжил спикер.

Задержаны 32 участника преступной группы из числа граждан Украины. Call-центр состоял из 40 человек.

На данный момент украинской стороной при содействии казахстанской киберполиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Они направлены на установление всех обстоятельств, дополнительных эпизодов, возможных соучастников противоправной деятельности, а также установление нанесенного ущерба данной преступной группой гражданам Казахстана.