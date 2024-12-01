Спецназ приступил к вытеснению протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси

Протесты в Грузии продолжаются. Спецназ, применяя водометы и слезоточивый газ, начал вытеснять протестующих с проспекта Руставели в центре Тбилиси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Силовики перекрывали кордоном в течение ночи проспект Руставели в районе здания тбилисской оперы, после того как оттеснили около полуночи участников антиправительственной акции протеста от прилегающей к парламенту территории. Около 07:00 (8:00 по времени Астаны) колонна спецназа начала движение, вытесняя демонстрантов со всего проспекта Руставели.

Правоохранители оттеснили граждан к станции метро Руставели и остановились, не позволяя вернуться обратно. Сотни протестующих продолжают движение по проспекту Меликишвили, который является продолжением проспекта Руставели, не желая возвращаться домой. Разгон не сопровождался задержаниями, как было в предыдущие два дня на рассвете.

В Тбилиси у здания парламента в субботу проходил очередной антиправительственный митинг. Десятки тысяч человек собрались на проспекте Руставели. Позже митинг перерос в потасовку с полицией. МВД приняло решение о разгоне протестующих. Начались задержания демонстрантов.

В Грузии в последние два дня уже прошли массовые акции протеста. У парламента в Тбилиси в ночь на 29 и 30 ноября митинги переросли в столкновения протестующих с силовиками, которые применили водометы и слезоточивый газ. Как отметил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, это была ответная реакция на "систематическое насилие со стороны протестующих". Есть пострадавшие с обеих сторон. За два дня полиция задержала около 150 человек.

Поводом для протеста стало заявление Кобахидзе 28 ноября. Он сообщил, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении в него, требования отменить несколько принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдёт в отставку до новых выборов