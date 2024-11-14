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Спецназ КНБ накрыл нарколабораторию в Алматы: изъята крупная партия "синтетики"

Сегодня, 09:14
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КНБ РК Сегодня, 09:14
Сегодня, 09:14
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Фото: КНБ РК

Сотрудники Департамента КНБ по г. Алматы при координации органов прокуратуры пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

"При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.

В ходе обыска изъято свыше 7 кг готового и 30 литров жидкого психотропного вещества "мефедрон", а также лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков", - говорится в сообщении КНБ.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

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