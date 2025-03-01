  • 1 Марта, 01:13
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Спецкомиссия установит причины группового несчастного случая в Хромтау

Четыре шахтёра получили термические ожоги.

Сегодня, 00:25
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 00:25
Сегодня, 00:25
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Фото: baigenews.kz

Для расследования группового несчастного случая, произошедшего в Актюбинской области с работниками Донского горно-обогатительного комбината – филиала АО "ТНК" "Казхром", будет создана специальная комиссия. Об этом сообщили в департаменте по инспекции труда региона, передаёт BaigeNews.kz.

28 февраля примерно в 11:40 в шахте "Болашак" при проведении буровых работ на добычном блоке произошло кратковременное воспламенение воздушной среды без обрушения.

В результате четыре работника филиала получили термические ожоги. В 12:30 пострадавшие выведены на поверхность шахты и переданы в службу 103.  Работа шахты приостановлена.

"В соответствии с пунктом 4 статьи 188 Трудового кодекса РК по данному факту будет создана комиссия для проведения специального расследования группового несчастного случая. Обстоятельства и причины несчастного случая будут установлены в ходе расследования", - сообщили в департаменте.

По факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ начато досудебное расследование.

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