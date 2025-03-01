Для расследования группового несчастного случая, произошедшего в Актюбинской области с работниками Донского горно-обогатительного комбината – филиала АО "ТНК" "Казхром", будет создана специальная комиссия. Об этом сообщили в департаменте по инспекции труда региона, передаёт BaigeNews.kz.

28 февраля примерно в 11:40 в шахте "Болашак" при проведении буровых работ на добычном блоке произошло кратковременное воспламенение воздушной среды без обрушения.

В результате четыре работника филиала получили термические ожоги. В 12:30 пострадавшие выведены на поверхность шахты и переданы в службу 103. Работа шахты приостановлена.