Спецкомиссия установит причины группового несчастного случая в Хромтау
Четыре шахтёра получили термические ожоги.
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Для расследования группового несчастного случая, произошедшего в Актюбинской области с работниками Донского горно-обогатительного комбината – филиала АО "ТНК" "Казхром", будет создана специальная комиссия. Об этом сообщили в департаменте по инспекции труда региона, передаёт BaigeNews.kz.
28 февраля примерно в 11:40 в шахте "Болашак" при проведении буровых работ на добычном блоке произошло кратковременное воспламенение воздушной среды без обрушения.
В результате четыре работника филиала получили термические ожоги. В 12:30 пострадавшие выведены на поверхность шахты и переданы в службу 103. Работа шахты приостановлена.
"В соответствии с пунктом 4 статьи 188 Трудового кодекса РК по данному факту будет создана комиссия для проведения специального расследования группового несчастного случая. Обстоятельства и причины несчастного случая будут установлены в ходе расследования", - сообщили в департаменте.
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