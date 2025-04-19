  • 19 Апреля, 03:57
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Спецкомиссия проверяет работу райбольниц в Жамбылской области

В соцсетях от жителей поступили жалобы на качество медуслуг.

Сегодня, 02:45
АВТОР
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 02:45
Сегодня, 02:45
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Специальная комиссия проверяет работу районных больниц в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.
 
Сообщается,что в соцсетях от жителей поступили жалобы на качество оказываемых медуслуг в Меркенской районной больнице, слабое материально-техническое оснащение объекта. Была создана спецкомиссия. В её состав вошли заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Нурлан Айманов, представители руководства управления здравоохранения, департамента санитарно-эпидемиологического контроля, филиала Фонда социального медицинского страхования, департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.

"Комиссия проводит проверку по всем указанным фактам и подготовит заключение по её результатам. Виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с требованиями законодательства. Глава региона поручил во избежание подобных случаев провести проверку во всех районных больниц и детально изучить ситуацию на местах", – сообщил акимат.

Другие подробности не приводятся.

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