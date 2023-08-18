Спецкомиссия проведет расследование причин пожара на шахте "Казахстанская"
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Спецкомиссия проведет всестороннее расследование причин происшествия на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Правительство.
Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по ситуации на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области.
По информации акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева:
- В 10:05 часов 17 августа на шахте произошло воспламенение конвейерной ленты. В рамках реагирования был незамедлительно введен план ликвидации аварии и организован вывод работников на поверхность. В момент инцидента в шахте находились 227 человек.
- По состоянию на 13:50 часов уже 222 шахтера были выведены на поверхность. По причине сильной задымленности шахты еще пятеро горняков выбраться не смогли.
- В ходе спасательных работ в 17:20 часов обнаружено тело одного шахтера. 18 августа в 08:10 часов обнаружено тело второго пропавшего горняка. В настоящее время продолжаются поиски еще троих шахтеров.
- Из-за повышенной температуры, сплошной задымленности и, соответственно, недоступности места выработки очаг возгорания до настоящего времени не локализован. На данный момент принимаются меры по тушению пожара с обратной стороны выработки.
Информация от первого вице-министра здравоохранения Тимур Султангазиева:
- В результате происшествия пострадали 13 человек. 9 из них были доставлены в Многопрофильную больницу им. Х. Ж. Макажанова с отравлением токсическими газами, в том числе угарным газом тяжелой степени.
- На сегодня двое переведены из реанимационного отделения. Состояние пациентов средней степени тяжести, стабильное. Они находятся в сознании. Тяжесть обусловлена острым интоксикационным синдромом и энцефалопатией. Гемодинамические показатели стабильны.
- Еще четверых пострадавших доставили в Центральную больницу Шахтинска. Двое были отпущены на амбулаторное лечение, на стационарном остаются еще два человека, их состояние средней степени тяжести.
"По итогам совещания Премьер-Министр поручил обеспечить качественную работу комиссии для проведения всестороннего расследования причин аварии на шахте "Казахстанская" и оказать всю необходимую помощь пострадавшим семьям. Алихан Смаилов потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО "АрселорМиттал Темиртау" промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения", - говорится в сообщении.
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