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Спецкомиссия назвала виновных в групповом несчастном случае на заводе YDD Corporation

Сегодня, 19:49
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:49
Сегодня, 19:49
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Фото: baigenews.kz

Спецкомиссия установила вину работодателя в групповом несчастном случае со смертельным исходом на ферросплавном заводе ТОО "YDD Corporation", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

Выброс пламени, в результате которого пострадали восемь рабочих, четверо из них погибли, произошёл 20 июля в Караганде. 

Изучив обстоятельства происшествия, комиссия определила, что основная вина лежит на работодателе. К такому выводу пришли после изучения технической документации, результатов осмотра места происшествия, опросов очевидцев, заключения экспертной организации, нормативных документов и других материалов.

"Установлено, что на предприятии не были в должной мере приняты неотложные меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов, не были в должной мере созданы безопасные условия труда и элементы контроля за соблюдением работниками правил, инструкций и технологической дисциплины. Члены комиссии встретились с пострадавшими и членами семей пострадавших, им разъяснены их законные права на социальную защиту в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в Минтруда.

Результаты расследования и все собранные материалы будут переданы в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, признанных виновными в произошедшем несчастном случае.

Также комиссия постановила руководству ТОО "YDD Corporation" принять комплекс мер по устранению причин несчастного случая и предотвращения подобных ситуаций в будущем.

 

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