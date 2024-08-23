Спецкомиссия назвала виновных в групповом несчастном случае на заводе YDD Corporation
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Спецкомиссия установила вину работодателя в групповом несчастном случае со смертельным исходом на ферросплавном заводе ТОО "YDD Corporation", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.
Выброс пламени, в результате которого пострадали восемь рабочих, четверо из них погибли, произошёл 20 июля в Караганде.
Изучив обстоятельства происшествия, комиссия определила, что основная вина лежит на работодателе. К такому выводу пришли после изучения технической документации, результатов осмотра места происшествия, опросов очевидцев, заключения экспертной организации, нормативных документов и других материалов.
"Установлено, что на предприятии не были в должной мере приняты неотложные меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов, не были в должной мере созданы безопасные условия труда и элементы контроля за соблюдением работниками правил, инструкций и технологической дисциплины. Члены комиссии встретились с пострадавшими и членами семей пострадавших, им разъяснены их законные права на социальную защиту в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в Минтруда.
Результаты расследования и все собранные материалы будут переданы в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, признанных виновными в произошедшем несчастном случае.
Также комиссия постановила руководству ТОО "YDD Corporation" принять комплекс мер по устранению причин несчастного случая и предотвращения подобных ситуаций в будущем.
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