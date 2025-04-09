Во время пленарного заседания депутат Мажилиса Нуртаза Самат заявил, что чрезмерное расширение перечня видов деятельности, разрешённых для применения специального налогового режима (СНР), превратило эту меру в инструмент для ухода от налогов. По его словам, такие налоговые схемы формируют "налоговые офшоры" внутри страны, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня мы наблюдаем, что из-за чрезмерного расширения перечня разрешённых видов деятельности со стороны Правительства, эта хорошая инициатива превратилась в инструмент для уклонения от уплаты налогов. Сейчас в перечне уже 371 вид деятельности. Президент также отмечал, что множество налоговых режимов, льгот и преференций формируют своего рода налоговые офшоры внутри страны. Почему бы не рассмотреть вариант запретительного перечня, установленного законодательно?", — задал вопрос Нуртаза Самат.

Он также раскритиковал подход, при котором перечень видов деятельности, разрешённых для СНР, вновь предлагается утверждать постановлением Правительства, а не закреплять на уровне закона. В свою очередь министр национальной экономики Серик Жумангарин согласился с озвученной критикой.

"Полностью с вами согласен. Действительно, перечень слишком широкий — многим разрешено применять СНР. Это связано с переходным этапом. Жизнь быстро меняется, появляются новые виды деятельности. Но ваш вопрос актуален, и мы обязательно его учтём", — заверил министр.

Ранее мы сообщали, что порог по НДС будет установлен на уровне 40 миллионов тенге, НДС - 16%. По словам Жумангарина, снижение порога стало результатом компромисса между бизнес-сообществом и депутатами. Однако, несмотря на это, он отметил, что такие изменения приведут к потере 160 тысяч новых налогоплательщиков и недополучению 400 миллиардов тенге в бюджет.