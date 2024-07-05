Специальные Shuttle-автобусы запустят на День столицы

6 июля в 18:00 на территории ЭКСПО состоится праздничный концерт "OPEN AIR". По завершению концерта ориентировочно в 22:15ч. (22:30) планируется световое дрон-шоу "ASPAN", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

"В целях удобства и безопасности граждан квадрат улиц: Ұлы дала – Түркістан – Т. Рысқулов –– Ақмешіт будет ограничен в движении, просьба заранее планировать маршрут с учетом ограничений. Зрителям рекомендуется не использовать личный транспорт, чтобы не создавать заторы. Для удобства акиматом столицы будут предусмотрены 2 перехватывающие бесплатные парковки, где можно будет оставить личный автотранспорт и пересесть на специальные автобусы ("Shuttle Bus"), которые доставят на место проведения концерта. По завершению мероприятия эти же автобусы доставят всех желающих обратно на точки сбора", - говорится в сообщении.

Адреса мест, где можно оставить автомобиль и пересесть на автобусы: парковка Бас мешіт (улица Мангилик Ел, 65) и парковка МЛД "Барыс Арена" (проспект Туран, 57).

Для шоу дронов в небо будут запущены 1250 скоростных радиоуправляемых аппаратов, из которых 70 аппаратов - пиротехнические дроны. Это новая технология симбиоза дронов и пиротехники. Все визуальные эффекты будут синхронизированы с музыкой казахских и зарубежных композиторов. Шоу будет организовано за счет спонсорских средств.