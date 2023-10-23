Специальные премии в сферах культуры, искусства, литературы и журналистики вручили в Казахстане
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Более 20 казахстанцев удостоены премий, учреждённых Главой государства в целях укрепления межкультурного и межэтнического единства, передаёт BaigeNews.kz.
Министр культуры и информации Аида Балаева, выступая на торжественной церемонии награждения, поздравила присутствующих с наступающим Днём Республики.
"В преддверии важного национального праздника, который несёт глубокий смысл для всего народа, мы с гордостью хотим отметить заслуги казахстанцев, внёсших вклад в укрепление межкультурного и межэтнического единства. Соответствующее поручение президент Касым-Жомарт Токаев дал на сессии Ассамблеи народа Казахстана в этом году. Были учреждены премии "за лучшие работы в области культуры и искусства" и "за лучшие работы в области литературы и журналистики". Сегодня впервые в истории нашей независимой страны мы вручаем их активным гражданам, которые усердно трудятся во благо укрепления единства государства", - подчеркнула Аида Балаева.
Уникальная премия объединяет четыре ключевых сферы – культуру, искусство, литературу и журналистику.
На конкурс в 14 номинациях поступило более 70 авторских работ и проектов, в том числе 10 в области культуры и искусства, 31 - в области литературы и 30 - в сфере журналистики.
"Уверена, что премия, учреждённая по инициативе Главы государства и вручаемая раз в два года, станет одной из самых почётных и престижных для журналистов, писателей и людей искусства. Это новый и эффективный инструмент обеспечения межэтнического согласия в Казахстане, поскольку премия даёт дополнительный импульс и поднимает на новый уровень развитие межэтнической сферы, служит высоким стимулом для дальнейшей плодотворной деятельности творческой интеллигенции и медиасообщества во благо страны. В одном из своих выступлений президент подчеркнул, что мир и согласие должны быть неотъемлемой частью нашей общественной и трудовой деятельности. Мы надеемся, что эта важная идея станет миссией для всех нынешних и будущих участников конкурса", - заключила министр, вручив лауреатам премии.
В номинации "Лучший библиотечный проект" победил проект "Казахские народные сказки" на казахском, русском и английском языках по системе Брайля", автором которого является Нурия Баймуратова. В номинации "Лучший фильм" (киноискусство) премию получил Сабит Курманбеков со своим полнометражным художественным фильмом "Композитор". Интернет-проект "Soile айдары бойынша мақала-сұхбаттар топтамасы" Динары Мыңжасарқызы также был удостоен премии.
Премии были вручены 21 автору работ и проектов.
Лауреаты премии "За лучшие работы и произведения в области культуры и искусства, литературы и журналистики в сфере межкультурного и межэтнического единства"
|
|
Номинация
|
Победители
|
Проект или произведение
|
Культура и искусство
|
1
|
"Лучший библиотечный проект" (библиотечное дело)
|
Баймуратова Нурия Демалышовна
|
"Казахские народные сказки" на казахском, русском и английском языках по системе Брайля"
|
2
|
"Лучшее произведение ремесленного искусства"
|
Абишев
Кайролла Зекенович
|
Коллекция национальных сценических костюмов "ZEKEN MODA"
|
3
|
"Лучшая программа" (цирковое искусство)
|
Бокыбаев Нурбакыт Абдыгалиевич
|
Театрально-цирковой спектакль "Щелкунчик и Мышиный король"
|
4
|
"Лучшая программа" (музыкальное искусство)
|
Курманбаева Асель Тлектескызы
|
Концертная программы
"Ұлы дала мұрасы"
|
5
|
Тәти
Айгүл Әбікенқызы
|
6
|
Жумагалиев Муслим Садыкович
|
7
|
"Лучший спектакль" (театральное искусство)
|
Молдағали Фархат Ерланұлы
|
Саундрама "Құлагер" по произведению
И. Жансугурова
|
8
|
Сабитов Максат Кайратович
|
9
|
Иманғалиев Әсет Иманғалиұлы
|
10
|
"Лучший фильм" (киноискусство)
|
Курманбеков
Сабит
|
Полнометражный художественный фильм "Композитор"
|
Журналистика
|
11
|
Статья в печатных СМИ
|
Ангальдт
Марина Александровна
|
"Пауль Фридрих и Ольга Каспер. О любви к казахской песне"
|
12
|
Канапьянов
Бахытжан Мусаханович
|
"И дольше века…"
|
13
|
"Интернет-проект"
|
Мыңжасарқызы
Динара
|
"Soile айдары бойынша мақала-сұхбаттар топтамасы"
|
14
|
Проект на телеканалах
|
Белова
Надежда Витальевна
|
"Единый народ"
|
15
|
Радио проект
|
Жандильдина
Татьяна Сергазовна
|
"Казахстан без границ"
|
Литература
|
16
|
Проза
|
Қуантаев Нұржан Қуантайұлы
|
"Омартаның ойраны"
|
17
|
Серебрянский Юрий Юрьевич
|
"Алтыншаш"
|
18
|
Поэзия
|
Ашықбаев Ертай Ахатұлы
|
"Арараттан ескен леп"
|
19
|
Балалар әдебиеті
|
Махсатова Патигүл Масимовна
|
"Мен әдепті баламын"
|
20
|
Сарыбаев Бейбит Шегебаевич
|
"Дядя Ваня"
|
21
|
Драматургия
|
Алмашев Жолтай Алмашулы
|
"Татулық деген бір сезім..."
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