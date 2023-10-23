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Специальные премии в сферах культуры, искусства, литературы и журналистики вручили в Казахстане

Сегодня, 19:15
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МИОР РК Сегодня, 19:15
Сегодня, 19:15
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Фото: МИОР РК

Более 20 казахстанцев удостоены премий, учреждённых Главой государства в целях укрепления межкультурного и межэтнического единства, передаёт BaigeNews.kz.

Министр культуры и информации Аида Балаева, выступая на торжественной церемонии награждения, поздравила присутствующих с наступающим Днём Республики.   

"В преддверии важного национального праздника, который несёт глубокий смысл для всего народа, мы с гордостью хотим отметить заслуги казахстанцев, внёсших вклад в укрепление межкультурного и межэтнического единства. Соответствующее поручение президент Касым-Жомарт Токаев дал на сессии Ассамблеи народа Казахстана в этом году. Были учреждены премии "за лучшие работы в области культуры и искусства" и "за лучшие работы в области литературы и журналистики". Сегодня впервые в истории нашей независимой страны мы вручаем их активным гражданам, которые усердно трудятся во благо укрепления единства государства", - подчеркнула Аида Балаева.

Уникальная премия объединяет четыре ключевых сферы – культуру, искусство, литературу и журналистику.

На конкурс в 14 номинациях поступило более 70 авторских работ и проектов, в том числе 10 в области культуры и искусства, 31 - в области литературы и 30 - в сфере журналистики.

"Уверена, что премия, учреждённая по инициативе Главы государства и вручаемая раз в два года, станет одной из самых почётных и престижных для журналистов, писателей и людей искусства. Это новый и эффективный инструмент обеспечения межэтнического согласия в Казахстане, поскольку премия даёт дополнительный импульс и поднимает на новый уровень развитие межэтнической сферы, служит высоким стимулом для дальнейшей плодотворной деятельности творческой интеллигенции и медиасообщества во благо страны. В одном из своих выступлений президент подчеркнул, что мир и согласие должны быть неотъемлемой частью нашей общественной и трудовой деятельности. Мы надеемся, что эта важная идея станет миссией для всех нынешних и будущих участников конкурса", - заключила министр, вручив лауреатам премии.

В номинации "Лучший библиотечный проект" победил проект "Казахские народные сказки" на казахском, русском и английском языках по системе Брайля", автором которого является Нурия Баймуратова. В номинации "Лучший фильм" (киноискусство) премию получил Сабит Курманбеков со своим полнометражным художественным фильмом "Композитор". Интернет-проект "Soile айдары бойынша мақала-сұхбаттар топтамасы" Динары Мыңжасарқызы также был удостоен премии.

Премии были вручены 21 автору работ и проектов.

Лауреаты премии "За лучшие работы и произведения в области культуры и искусства, литературы и журналистики в сфере межкультурного и межэтнического единства" 

 

Номинация

Победители

Проект или произведение

Культура и искусство

1

"Лучший библиотечный проект" (библиотечное дело)

Баймуратова Нурия Демалышовна

"Казахские народные сказки" на казахском, русском и английском языках по системе Брайля"

2

"Лучшее произведение ремесленного искусства"

Абишев

Кайролла Зекенович

Коллекция национальных сценических костюмов "ZEKEN MODA"

3

"Лучшая программа" (цирковое искусство)

Бокыбаев Нурбакыт Абдыгалиевич

Театрально-цирковой спектакль "Щелкунчик и Мышиный король"

4

"Лучшая программа" (музыкальное искусство)

Курманбаева Асель Тлектескызы

Концертная программы

"Ұлы дала мұрасы"

5

Тәти

Айгүл Әбікенқызы

6

Жумагалиев Муслим Садыкович

7

"Лучший спектакль" (театральное искусство)

Молдағали Фархат Ерланұлы

Саундрама "Құлагер" по произведению

И. Жансугурова

8

Сабитов Максат Кайратович

 

9

Иманғалиев Әсет Иманғалиұлы

10

"Лучший фильм" (киноискусство)

Курманбеков

Сабит

Полнометражный художественный фильм "Композитор"

Журналистика

11

Статья в печатных СМИ

Ангальдт

Марина Александровна   

"Пауль Фридрих и Ольга Каспер. О любви к казахской песне"

12

Канапьянов

Бахытжан Мусаханович

"И дольше века…"

13

"Интернет-проект"

Мыңжасарқызы 

Динара

"Soile айдары бойынша мақала-сұхбаттар топтамасы"

14

Проект на телеканалах

Белова

Надежда Витальевна

"Единый народ"

15

Радио проект

Жандильдина

Татьяна Сергазовна

"Казахстан без границ"

Литература

16

Проза

Қуантаев Нұржан Қуантайұлы

"Омартаның ойраны"

17

Серебрянский Юрий Юрьевич   

"Алтыншаш"

18

Поэзия

Ашықбаев Ертай Ахатұлы

"Арараттан ескен леп"

19

Балалар әдебиеті

Махсатова Патигүл Масимовна

"Мен әдепті баламын"

20

Сарыбаев Бейбит Шегебаевич

"Дядя Ваня"

21

Драматургия

Алмашев Жолтай Алмашулы

"Татулық деген бір сезім..."

 

 

 

 

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