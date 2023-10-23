Специальные премии в сферах культуры, искусства, литературы и журналистики вручили в Казахстане

Более 20 казахстанцев удостоены премий, учреждённых Главой государства в целях укрепления межкультурного и межэтнического единства, передаёт BaigeNews.kz.

Министр культуры и информации Аида Балаева, выступая на торжественной церемонии награждения, поздравила присутствующих с наступающим Днём Республики.

"В преддверии важного национального праздника, который несёт глубокий смысл для всего народа, мы с гордостью хотим отметить заслуги казахстанцев, внёсших вклад в укрепление межкультурного и межэтнического единства. Соответствующее поручение президент Касым-Жомарт Токаев дал на сессии Ассамблеи народа Казахстана в этом году. Были учреждены премии "за лучшие работы в области культуры и искусства" и "за лучшие работы в области литературы и журналистики". Сегодня впервые в истории нашей независимой страны мы вручаем их активным гражданам, которые усердно трудятся во благо укрепления единства государства", - подчеркнула Аида Балаева.

Уникальная премия объединяет четыре ключевых сферы – культуру, искусство, литературу и журналистику.

На конкурс в 14 номинациях поступило более 70 авторских работ и проектов, в том числе 10 в области культуры и искусства, 31 - в области литературы и 30 - в сфере журналистики.

"Уверена, что премия, учреждённая по инициативе Главы государства и вручаемая раз в два года, станет одной из самых почётных и престижных для журналистов, писателей и людей искусства. Это новый и эффективный инструмент обеспечения межэтнического согласия в Казахстане, поскольку премия даёт дополнительный импульс и поднимает на новый уровень развитие межэтнической сферы, служит высоким стимулом для дальнейшей плодотворной деятельности творческой интеллигенции и медиасообщества во благо страны. В одном из своих выступлений президент подчеркнул, что мир и согласие должны быть неотъемлемой частью нашей общественной и трудовой деятельности. Мы надеемся, что эта важная идея станет миссией для всех нынешних и будущих участников конкурса", - заключила министр, вручив лауреатам премии.

В номинации "Лучший библиотечный проект" победил проект "Казахские народные сказки" на казахском, русском и английском языках по системе Брайля", автором которого является Нурия Баймуратова. В номинации "Лучший фильм" (киноискусство) премию получил Сабит Курманбеков со своим полнометражным художественным фильмом "Композитор". Интернет-проект "Soile айдары бойынша мақала-сұхбаттар топтамасы" Динары Мыңжасарқызы также был удостоен премии.

Премии были вручены 21 автору работ и проектов.

Лауреаты премии "За лучшие работы и произведения в области культуры и искусства, литературы и журналистики в сфере межкультурного и межэтнического единства"