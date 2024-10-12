Специальные автобусы запустят в Алматы к матчу Казахстана и Словении

В Алматы к матчу сборных Казахстана и Словении запустят специальные автобусы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"Для удобства пассажиров будут усилены маршруты №34, 92, 118, 120, 120а, 79, 121. Дополнительно выделены бесплатные экспресс-маршруты, выезд с остановок: "ЖК Шугыла-City – Центральный стадион", "Halyk Arena – Центральный стадион", "Театр "Алатау" – Центральный стадион", "Ж/д вокзал Алматы-1 – Центральный стадион". Автобусы будут отправляться в 16:00, обратно – в 20:30. Парковка для обратного пути расположена на улице Байтурсынова между проспектом Абая и улицей Сатпаева", — говорится в сообщении.

Напомним, 13 октября в 18:00 на Центральном стадионе Алматы пройдет матч Казахстан – Словения в рамках Лиги наций УЕФА. Билеты доступны только через Ticketon, кассы стадиона работать не будут. Вход на стадион откроется с 16:00.

Акимат призывает не покупать билеты через посредников, поскольку билеты будут именные. Для прохода на стадион болельщику потребуется билет и документ, подтверждающий личность: удостоверение, паспорт или водительское удостоверение.