Рестораны и бары в Вашингтоне (США) внесли изменения в основное меню по случаю предстоящей инаугурации избранного президента Дональда Трампа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Так, в баре отеля, известного благодаря скандалу с прослушкой времен 37-го президента США Ричарда Никсона, можно попробовать бургер, картофель фри с золотым трюфелем и диетическую колу – набор, отражающий гастрономические предпочтения Трампа.

Среди других вариантов на инаугурационную тематику посетителям предлагают изысканный набор из мини-закусок: мраморную говядину, лобстеры и икру.

Другой ресторан предлагает гостям "Заказ 47", отсылающий к порядковому номеру избранного главы государства в списке американских президентов. Меню на двоих включает виски, вино и фирменные закуски.

В еще одном столичном заведении представлено меню из трех блюд, которые подавались на официальных обедах в Капитолии по случаю предыдущих инаугураций, сообщает телеканал Fox News.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. В полдень он официально примет присягу и станет 47-м президентом США.