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"Специально не стал добивать". Чемпион мира удивил подробностями своего поражения известному казахстанцу
Чемпион мира и Европы по кикбоксингу Хасан Халиев рассказал о противостоянии с казахстанцем Артёмом Резниковым, которому он проиграл в двух поединках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Первый бой. Мне позвонил Асланбек Бадаев из ACA. Предложили бой чуть меньше, чем за две недели, а я полгода не тренировался. Поехал, и эта была моя ошибка. Тогда я выступал по "кику", и не делал акцент на "смешку". Было много нюансов, не умоляя заслуг Артёма Резникова. Между раундами две с половиной минуты отдыха. Борьба была без активных действий. Я условия принял, все понимал, не первый день в спорте.
Второй бой. Мне дали знать за два месяца. Я был лучше готов, но прозевал момент. Я не дрался в первом раунде, рассчитывая сделать работу во втором и третьем. У меня в голове на 120 процентов сложилось впечатление, что я выиграю. Поэтому хотел завершить бой красивым ударом. Специально давал хвататься, специально не стал добивать, когда попал в печень, что-то позволил в партере. В итоге прозевал удушающий приём, который Артём делает очень хорошо. Слишком долго слушал секундантов, что было моей ошибкой. Секунданты были спокойны, а мне надо было выходить, что я понимаю сейчас. Попался. На то воля Всевышнего, но это поражение дало мне больше, чем выигранные бои", — сказал Халиев.
Оба поединка с Резниковым Халиев провёл в 2019 году. Первая встреча на турнире Alash Pride FC завершилась победой Артёма единогласным решением судей по итогам трех раундов. Во втором поединке представитель Казахстана победил Халиева удушающим приёмом на турнире ACA 100 в первом раунде.
В активе 30-летнего Резникова в ММА 23 победы и шесть поражений.
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