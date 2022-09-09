"Специально не стал добивать". Чемпион мира удивил подробностями своего поражения известному казахстанцу

Чемпион мира и Европы по кикбоксингу Хасан Халиев рассказал о противостоянии с казахстанцем Артёмом Резниковым, которому он проиграл в двух поединках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Первый бой. Мне позвонил Асланбек Бадаев из ACA. Предложили бой чуть меньше, чем за две недели, а я полгода не тренировался. Поехал, и эта была моя ошибка. Тогда я выступал по "кику", и не делал акцент на "смешку". Было много нюансов, не умоляя заслуг Артёма Резникова. Между раундами две с половиной минуты отдыха. Борьба была без активных действий. Я условия принял, все понимал, не первый день в спорте.

Второй бой. Мне дали знать за два месяца. Я был лучше готов, но прозевал момент. Я не дрался в первом раунде, рассчитывая сделать работу во втором и третьем. У меня в голове на 120 процентов сложилось впечатление, что я выиграю. Поэтому хотел завершить бой красивым ударом. Специально давал хвататься, специально не стал добивать, когда попал в печень, что-то позволил в партере. В итоге прозевал удушающий приём, который Артём делает очень хорошо. Слишком долго слушал секундантов, что было моей ошибкой. Секунданты были спокойны, а мне надо было выходить, что я понимаю сейчас. Попался. На то воля Всевышнего, но это поражение дало мне больше, чем выигранные бои", — сказал Халиев.