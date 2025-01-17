В Казахстане с 1 января 2024 года внедрена специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам 2024 года 13 568 гражданам назначена специальная социальная выплата для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда. Всего за назначением обратились 14 322 человека.

За назначением выплаты из двух источников — республиканского бюджета и Единого накопительного пенсионного фонда — обратились 3 205 человек, из них назначено 3 093 получателям. За назначением из четырех источников — республиканского бюджета, ЕНПФ, работодателя и компании по страхованию жизни — обратились 11 117 человек, из них назначено 10 475 получателям.

490 обратившимся за ССВ отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям.

В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в Карагандинской (2 источника — 547 чел., 4 источника — 1 878 чел.), в Костанайской (2 источника — 343 чел., 4 источника — 1 146 чел.) и в Восточно-Казахстанской (2 источника — 288 чел., 4 источника — 1 162 чел.) областях.

Обязательными условиями для назначения специальной соцвыплаты являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ не менее 7 лет. Выплата осуществляется до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.

С учетом обязательных условий для назначения ССВ, по данным ЕНПФ, претендовать на нее в 2024 году могли более 37 тыс. работников, средний размер выплаты в целом составил более 208 тыс. тенге. Размер выплаты для каждого работника зависит от накоплений в ЕНПФ.

Согласно Социальному кодексу, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2,3 тыс. позиций. Таким образом, спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.