Специальная рабочая группа выявила 160 нарушений в работе "Озенмунайгаз"

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Специальная рабочая группа АО "НК "КазМунайГаз" в Жанаозене продолжает свою инспекцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КМГ.

Как сообщили в компании, к настоящему моменту анализом охвачено 55 объектов хозяйственной деятельности, в том числе 17 производственных структурных подразделений АО "Озенмунайгаз", 8 нефтесервисных организаций и 30 сторонних подрядных организаций.

"В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ОМГ предварительно выявлено 160 нарушений и несоответствий, из которых: семь фактов переданы в правоохранительные органы для принятия мер реагирования в соответствии с законодательством РК: по 10 фактам проводятся служебные расследования; по 101 факту будут приняты меры дисциплинарного взыскания по отношению к ответственным лицам", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сумму ущерба по фактам правонарушений определят по результатам процессуальных и регламентирующих мероприятий.

"Мы тесно работаем с правоохранительными органами и оперативно сообщаем обо всех выявленных противоправных нарушениях. Далее ими предпринимаются следственные действия и мероприятия, в том числе к ним относится и вчерашнее задержание Департаментом экономических расследований заместителя генерального директора Озенмунайгаза. Работа комиссии еще не завершена, и по многим фактам ведутся служебные расследования", — отметил руководитель специальной рабочей группы, заместитель председателя правления КМГ Даулетжан Хасанов.

Ранее стало известно задержании замгендиректора "ОзенМунайГаза". Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.