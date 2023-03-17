Специальная экономическая зона "G4 City" появилась в Алматинской области

Фото: g4city.kz

В Алматинской области создана специальная экономическая зона "G4 City" площадью 30 тысяч гектаров. Согласно постановлению правительства, она будет работать до 2048 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Үкімет үйі.

Уточняется, что СЭЗ располагается к северу от Алматы вдоль 80-километровой трассы А3 (Алматы – Конаев), на её территории устанавливается специальный правовой режим.

"Ожидается, что новая экономическая зона обеспечит благоприятный климат для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в создание интегрированного города G4 City, который, в свою очередь, даст новый импульс развитию всего региона", - говорится в сообщении.

Так, до 2048 года в рамках СЭЗ планируется:

привлечь порядка 3,7 триллиона тенге инвестиций;

произвести товаров и услуг более чем на 17 триллионов тенге;

создать порядка 60 тысяч рабочих мест.

Согласно концепции развития G4 City, интегрированный город будет состоять из четырёх тематических районов:

Gate City – деловой и финансовый центр;

Golden District – образовательный и медицинский хаб;

Growing District – инновационно-индустриальная и торгово-логистическая зоны;

Green District – туристический кластер.

Предполагается, что в G4 City будет проживать порядка 2,2 миллиона человек.