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Специальная экономическая зона "G4 City" появилась в Алматинской области
В Алматинской области создана специальная экономическая зона "G4 City" площадью 30 тысяч гектаров. Согласно постановлению правительства, она будет работать до 2048 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Үкімет үйі.
Уточняется, что СЭЗ располагается к северу от Алматы вдоль 80-километровой трассы А3 (Алматы – Конаев), на её территории устанавливается специальный правовой режим.
"Ожидается, что новая экономическая зона обеспечит благоприятный климат для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в создание интегрированного города G4 City, который, в свою очередь, даст новый импульс развитию всего региона", - говорится в сообщении.
Так, до 2048 года в рамках СЭЗ планируется:
- привлечь порядка 3,7 триллиона тенге инвестиций;
- произвести товаров и услуг более чем на 17 триллионов тенге;
- создать порядка 60 тысяч рабочих мест.
Согласно концепции развития G4 City, интегрированный город будет состоять из четырёх тематических районов:
- Gate City – деловой и финансовый центр;
- Golden District – образовательный и медицинский хаб;
- Growing District – инновационно-индустриальная и торгово-логистическая зоны;
- Green District – туристический кластер.
Предполагается, что в G4 City будет проживать порядка 2,2 миллиона человек.
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