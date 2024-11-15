Специализированную биржу по торговле скотом создадут в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев на первом Форуме работников сельского хозяйства заявил о наобходимости продолжить активную работу по индустриализации АПК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В прошлогоднем Послании я поставил задачу в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе до 70%. Мы начали реализацию целого ряда проектов, направленных на снижение импортозависимости по основным продовольственным товарам. В частности, в ближайшие годы будет построено 116 современных молочно-товарных ферм, что позволит нарастить объемы производства молока на 600 тысяч тонн. Намечен ввод в эксплуатацию 29 мясных птицефабрик общей мощностью более 220 тысяч тонн мяса в год, а также 11 яичных птицефабрик мощностью 850 миллионов яиц в год", - сказал президент.

Планируется создать шесть откормочных площадок на почти 100 тысяч голов крупного рогатого скота, а также запустить комплекс для откорма 50 тысяч голов мелкого рогатого скота.

Кроме того, правительством прорабатывается открытие первой специализированной биржи, которая обеспечит цивилизованные правила торговли скотом и позволит устранить непродуктивных посредников между фермерами и покупателями.