Эксперты из США приехали в Казахстан проверить готовность к открытию прямых авиарейсов

В Казахстан прибыли представители Федеральной авиационной администрации США (FAA) с обзорной миссией для открытия прямых рейсов в конце 2025 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

С 26 по 30 августа специалисты проведут технический обзор Международной оценки по безопасности полетов (IASA) FAA для оценки деятельности авиационных властей РК по обеспечению эффективного надзора за безопасностью полетов в стране.

"В ходе визита экспертов из США состоялась встреча вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева и генерального директора Авиационной администрации Казахстана Каталина Раду с делегацией Федеральной авиационной администрации США. Специалисты FAA проведут всесторонний анализ текущего состояния системы гражданской авиации Казахстана и предоставят рекомендации по дальнейшему повышению уровня обеспечения безопасности полётов и соответствия международным стандартам. В ходе визита аудиторами FAA будет оценена комплексность авиационной индустрии Казахстана и система надзора за безопасностью полетов. В рамках обзора также запланирован технический визит в авиакомпанию Air Astana", - сообщили в КГА.

Поставка в Казахстан воздушных судов типа Boeing-787 Dreamliner ожидается в 2025 году. После успешного прохождения аудита FAA Казахстаном и прибытия дальнемагистральных авиалайнеров состоится открытие прямых рейсов из Казахстана в США.