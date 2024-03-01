Авиационных специалистов из Казахстана начнут обучать по сингапурским программам
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Авиационная администрация Казахстана и Управление гражданской авиации Сингапура подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области авиационной подготовки для поддержки роста авиационного сектора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК.
Как сообщили в КГА, Сингапур и Казахстан будут сотрудничать в области организации специализированных программ подготовки авиационных специалистов в нашей стране.
"Программы, которые будут проводиться Сингапурской авиационной академией (SAA), учебным подразделением CAAS, будут открыты для персонала гражданской авиации из Казахстана и европейских государств. Программы обучения будут касаться таких областей, как авиационная безопасность и авиационный менеджмент. Это окажет содействие Казахстану подготовить следующее поколение авиационных специалистов для поддержки планов по увеличению пропускной способности авиакомпаний и аэропортов и превращению Казахстана в транспортно-логистический хаб Центральной Азии", - сообщили в ведомстве.
Как пояснил, генеральный директор CAAS Хан Кок Хуана, подписание меморандума о взаимопонимании знаменует собой важную веху в углублении сотрудничества между Сингапуром и Казахстаном в области гражданской авиации.
"CAAS высоко ценит доверие AAK и уверенность в программах обучения, предлагаемых SAA. CAAS глубоко привержена поддержке развития следующего поколения авиационных профессионалов. На следующем этапе развития SAA мы будем проводить больше тренингов в регионе за пределами Сингапура через партнерство с другими государствами. Это расширит сферу деятельности SAA и позволит большему числу людей воспользоваться преимуществами наших учебных программ", – сказал он.
Генеральный директор ААК Каталин Раду подчеркнул, что сотрудники - наш самый важный актив. Инвестиции в следующее поколение авиационных профессионалов означают инвестиции в их будущий рост и успех.
"Подписание меморандума о взаимопонимании между AAK и CAAS имеет особую значимость в сотрудничестве Казахстана с одной из ведущих авиационных организаций в мире. Будучи выпускником Сингапурской авиационной академии, я был свидетелем того, какое сильное влияние CAAS оказала на формирование будущего авиационных специалистов во всем мире. Для меня большая честь и гордость, что мы стали надежным партнером сингапурского авиационного сообщества", – сказал Раду.
Самое читаемое
- Назначен директор международного аэропорта Семея
- Появившееся в Сети фото с беглым экс-акимом в Лондоне прокомментировали в Генпрокуратуре
- В Генпрокуратуре прокомментировали дело Самата Абиша
- Зачем в Астане снесут стадион почти со столетней историей?
- В Кокшетау новая школа за 1,6 млрд тенге оказалась проблемной