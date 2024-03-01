Авиационных специалистов из Казахстана начнут обучать по сингапурским программам

Авиационная администрация Казахстана и Управление гражданской авиации Сингапура подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области авиационной подготовки для поддержки роста авиационного сектора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК.

Как сообщили в КГА, Сингапур и Казахстан будут сотрудничать в области организации специализированных программ подготовки авиационных специалистов в нашей стране.

"Программы, которые будут проводиться Сингапурской авиационной академией (SAA), учебным подразделением CAAS, будут открыты для персонала гражданской авиации из Казахстана и европейских государств. Программы обучения будут касаться таких областей, как авиационная безопасность и авиационный менеджмент. Это окажет содействие Казахстану подготовить следующее поколение авиационных специалистов для поддержки планов по увеличению пропускной способности авиакомпаний и аэропортов и превращению Казахстана в транспортно-логистический хаб Центральной Азии", - сообщили в ведомстве.

Как пояснил, генеральный директор CAAS Хан Кок Хуана, подписание меморандума о взаимопонимании знаменует собой важную веху в углублении сотрудничества между Сингапуром и Казахстаном в области гражданской авиации.

"CAAS высоко ценит доверие AAK и уверенность в программах обучения, предлагаемых SAA. CAAS глубоко привержена поддержке развития следующего поколения авиационных профессионалов. На следующем этапе развития SAA мы будем проводить больше тренингов в регионе за пределами Сингапура через партнерство с другими государствами. Это расширит сферу деятельности SAA и позволит большему числу людей воспользоваться преимуществами наших учебных программ", – сказал он.

Генеральный директор ААК Каталин Раду подчеркнул, что сотрудники - наш самый важный актив. Инвестиции в следующее поколение авиационных профессионалов означают инвестиции в их будущий рост и успех.