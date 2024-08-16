Специалисты из Казахстана строят АЭС в Турции

Более тысячи казахстанцев задействованы в строительстве атомной электростанции "Аккую" в турецкой провинции Мерсин. Это одна из крупнейших строек в мировой атомной энергетике, передаёт BaigeNews.kz.

В строительстве АЭС участвуют 34 тысячи человек из 11 стран, включая 1 200 казахстанцева. Среди них специалисты самых разных профессий: от строителей и лаборантов до операторов и экспертов в области энергетики и атомной промышленности. Также в проекте участвуют сотрудники, занимающиеся учётом, аудитом и административным управлением.

Многие казахстанцы, работающие на объекте, уже создали семьи и воспитывают детей. Одна из таких специалистов — Назугум Искакова. Она возглавляет направление документации строительного контроля на АЭС "Аккую". Её команда насчитывает более 25 сотрудников.

Назугум подчеркнула значимость участия Казахстана в международных проектах.

"Для успешного развития Казахстана, включая такие сферы, как медицина и образование, требуется надёжная и качественная энергетика. Атомная энергетика поможет нам удовлетворить эти потребности и снизить выбросы углекислого газа, что особенно важно для экологии. После завершения строительства АЭС в Турции я намерена вернуться в Казахстан и продолжить работу в атомной отрасли на Родине", - поделилась руководитель направления документации строительного контроля АО “Аккую Нуклеар” Назугум Искакова.

Её коллега Мадина Абельдинова, которая приехала на АЭС "Аккую" с семьёй из Караганды, также видит перспективы развития атомной энергетики в Казахстане. Она работает лаборантом химического анализа газомасляной группы и подчёркивает уникальные возможности, которые предоставляет участие в проекте.

"Мы переехали сюда в 2021 году, и этот опыт стал для нас бесценным. Работа на АЭС "Аккую" даёт нам возможность освоить новые знания и навыки, которые я смогу применить в Казахстане, делясь опытом с коллегами", — отметила Мадина Абельдинова.

Казахстанские специалисты пользуются высоким признанием: их труд отмечен значимыми наградами корпорации, включая такие престижные, как звание "Человек года Росатома".

Находясь далеко от Родины, казахстанские специалисты не только развивают свои профессиональные навыки, но и готовятся к возвращению, чтобы внести свой вклад в развитие атомной энергетики в Казахстане. Их работа на одном из самых амбициозных энергетических проектов мира демонстрирует высокий потенциал и значимость участия Казахстана в глобальных инициативах.