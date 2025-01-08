Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев рассказал о подготовке новых специалистов в Казахстане в связи со строительство АЭС. По его словам, кадры будут готовить в казахстанских колледжах, передает BaigeNews.kz.

"В поддержку строительства АЭС на базе отечественных колледжей будут созданы специализированные специальности для подготовки персонала для АЭС (дозиметрист, слесарь по ремонту паротурбинного оборудования, специалист по обслуживанию и ремонту механического оборудования атомных станций, специалист в области информационных технологий на атомных станциях и т.д.)", - сказал Саткалиев на заседании правительства.

Он также добавил, что по проекту строительства атомной электростанции к 2030 году рабочими местами будут обеспечены около пяти тысяч человек, а в пике строительства в 2032 году около 10 тысяч человек. На этапе эксплуатации проект обеспечит рабочими местами не менее двух тысяч человек.

Кроме новых проектов, на действующих предприятиях ТЭК общая потребность в кадрах в период 2025-2029 годы дополнительно составляет около 16 тысяч рабочих мест.

Напомним, Токаев сказал, что Казахстан должен стать страной с развитой ядерной энергетикой.