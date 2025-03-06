Специалистам водной отрасли в Казахстане повысят зарплату на 50 процентов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Обеспечение питьевой водой 423 тысяч человек, строительство новых водохранилищ и повышение заработной платы водников до 50 процентов: в Министерстве водных ресурсов и ирригации прошло коллегиальное заседание, передаёт BaigeNews.kz.
Как отмечается, ведомство работает над увеличением заработной платы специалистов водной отрасли до 50%. Это обеспечит соответствие уровню заработной платы в сферах электроэнергетики и теплоэнергетики
Как сообщается, в этом году более тысячи специалистов водного хозяйства пройдут курсы повышения квалификации, из них 105 человек – в Китае.
Для борьбы с "черным рынком" воды в прошлом году при министерстве был создан Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов, а число водных инспекторов выросло с 98 до 210 человек.
Было возбуждено 268 административных дел о незаконном использовании воды. Нарушители привлечены к ответственности.
В Кызылординской области реализуется проект по реконструкции гидропостов и установке автоматизированной системы учета воды на пяти каналах общей длиной 232 км. Разрабатывается проектно-сметная документация для автоматизации 16 магистральных и межхозяйственных каналов Кызылординской области общей длиной более 2600 км. В Туркестанской области планируется автоматизация магистрального канала "Кызылкум".
В 2024 году предприятие "Казводхоз" провело ремонт 447 гидротехнических сооружений. В этом году планируется отремонтировать 517 объектов. Для подготовки к паводкам на водохранилищах страны обеспечен необходимый для безопасного пропуска воды объем свободных емкостей.
В прошлом году министерство полностью обеспечило аграриев на юге Казахстана поливной водой. В общей сложности водопользователи получили 11,7 млрд кубометров воды. По итогам договоренностей с Узбекистаном ожидается, что в период с октября 2024 года по октябрь 2025 года в Шардаринское водохранилище по реке Сырдарья поступит 16 млрд кубометров воды.
"В этом году министерство продолжит активную работу по всем направлениям. Концепцией развития системы управления водными ресурсами установлены целевые индикаторы, которые мы намерены достичь до конца 2030 года. За счет реализации всех проектов мы намерены снизить потери воды с 50% до 35%, увеличить площадь земель, на которых применяются водосберегающие технологии, до 1 млн га и сэкономить около 10 млрд кубометров воды", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Самое читаемое
- Чиновники ЗКО оказались за решеткой за взятки и незаконные сделки с землей
- Депутаты требуют мониторинг состояния школ после инцидента в Атырау
- Полицейский погиб в Туркестанской области
- Куда в Казахстане обращаться для изгнания джиннов
- Шутка пятиклассника обернулась большими проблемами для его родителей в Костанае