Обеспечение питьевой водой 423 тысяч человек, строительство новых водохранилищ и повышение заработной платы водников до 50 процентов: в Министерстве водных ресурсов и ирригации прошло коллегиальное заседание, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечается, ведомство работает над увеличением заработной платы специалистов водной отрасли до 50%. Это обеспечит соответствие уровню заработной платы в сферах электроэнергетики и теплоэнергетики

Как сообщается, в этом году более тысячи специалистов водного хозяйства пройдут курсы повышения квалификации, из них 105 человек – в Китае.

Для борьбы с "черным рынком" воды в прошлом году при министерстве был создан Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов, а число водных инспекторов выросло с 98 до 210 человек.

Было возбуждено 268 административных дел о незаконном использовании воды. Нарушители привлечены к ответственности.

В Кызылординской области реализуется проект по реконструкции гидропостов и установке автоматизированной системы учета воды на пяти каналах общей длиной 232 км. Разрабатывается проектно-сметная документация для автоматизации 16 магистральных и межхозяйственных каналов Кызылординской области общей длиной более 2600 км. В Туркестанской области планируется автоматизация магистрального канала "Кызылкум".

В 2024 году предприятие "Казводхоз" провело ремонт 447 гидротехнических сооружений. В этом году планируется отремонтировать 517 объектов. Для подготовки к паводкам на водохранилищах страны обеспечен необходимый для безопасного пропуска воды объем свободных емкостей.

В прошлом году министерство полностью обеспечило аграриев на юге Казахстана поливной водой. В общей сложности водопользователи получили 11,7 млрд кубометров воды. По итогам договоренностей с Узбекистаном ожидается, что в период с октября 2024 года по октябрь 2025 года в Шардаринское водохранилище по реке Сырдарья поступит 16 млрд кубометров воды.