Специалисты водной отрасли Казахстана уже скоро смогут рассчитывать на ощутимую прибавку к зарплате и новые возможности для профессионального роста. Министерство водных ресурсов и ирригации разработало комплекс мер поддержки, чтобы сделать работу в этой сфере более престижной и привлекательной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, министерство предложило внести изменения в закон "О естественных монополиях", чтобы повысить зарплаты водников до уровня коллег из энергетического сектора. Документ уже направлен в Сенат, и если его утвердят, то уже во второй половине 2025 года доходы сотрудников отрасли могут вырасти на 50%.

"В водной отрасли Казахстана трудятся около 10 тысяч человек. Для нас важно обеспечить их наилучшими условиями работы, предоставить достойную оплату труда. Социальная поддержка специалистов-водников, а также их переподготовка не менее важны, чем развитие инфраструктуры и совершенствование нормативной правовой базы. В прошлом году зарплата более 7000 человек выросла, в среднем, на 25%. Для поднятия престижа водохозяйственных профессий министерство будет продолжать работу в этом направлении",

– отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Кроме увеличения зарплаты, водникам открываются новые перспективы для обучения и развития. Казахстанские специалисты уже проходят стажировки в Китае, Израиле, Франции, Нидерландах и США — причём все расходы берут на себя принимающие стороны.

Также министерство разработало специальную программу в рамках Года рабочих профессий: планируется создание новых рабочих мест, повышение квалификации и разработка профстандартов. АО "Отбасы банк" запустил для работников отрасли льготную ипотеку, а в программу "С дипломом — в село" добавлены новые специальности — например, инженер-гидротехник и специалист по водным ресурсам. Тем, кто переедет в сельскую местность, теперь доступен бюджетный кредит до 7,8 млн тенге.

Наконец, тех, кто особенно отличился в профессии, будут отмечать на государственном уровне — введено новое почётное звание: "Қазақстанның су шаруашылығы саласының еңбек сіңірген қайраткері".