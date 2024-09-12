Спецавтобусы запустят для зрителей концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Сегодня, 16:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:48Сегодня, 16:48
94Фото: акимат Астаны
13 и 14 сентября в 20:00 на стадионе "Астана Арена" выступит Димаш Кудайберген. Для удобства зрителей до места проведения концерта будут курсировать специальные автобусы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.
Для обеспечения безопасности и комфорта зрителей, а также во избежание заторов на дорогах, автобусы будут отправляться с нескольких точек сбора:
1. Салтанат Сарайы;
2. Мечеть Хазрет Султан;
3. Главная мечеть.
Въезд на личном транспорте к месту проведения мероприятия будет запрещен. Проезд на специальных автобусах возможен только при предоставлении билета на концерт.
Автобусы начнут движение с 17:00.
Ранее сообщалось о том, что в Астане пройдёт выставка, посвящённая Димашу Кудайбергену.
Самое читаемое
- Мама пропавшего трёхлетнего мальчика в Жетысу рассказала подробности об исчезновении
- Труп девочки обнаружили в одном из районов Астаны
- На 61 году жизни скончался один из основателей компании Sulpak
- Детей с ментальными нарушениями в Астане хотят оставить без инватакси: родители в панике
- Квитанция с "сюрпризом": тарифы на водоснабжение изменились в Астане