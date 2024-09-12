Спецавтобусы запустят для зрителей концерта Димаша Кудайбергена в Астане

13 и 14 сентября в 20:00 на стадионе "Астана Арена" выступит Димаш Кудайберген. Для удобства зрителей до места проведения концерта будут курсировать специальные автобусы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.

Для обеспечения безопасности и комфорта зрителей, а также во избежание заторов на дорогах, автобусы будут отправляться с нескольких точек сбора:

1. Салтанат Сарайы;

2. Мечеть Хазрет Султан;

3. Главная мечеть.

Въезд на личном транспорте к месту проведения мероприятия будет запрещен. Проезд на специальных автобусах возможен только при предоставлении билета на концерт.

Автобусы начнут движение с 17:00.

Ранее сообщалось о том, что в Астане пройдёт выставка, посвящённая Димашу Кудайбергену.