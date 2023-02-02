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Спешила в уличный туалет - застрявшую в грязи школьницу пришлось спасать в Кызылординской области Сегодня, 20:34
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Сегодня, 20:34
157

Спешила в уличный туалет - застрявшую в грязи школьницу пришлось спасать в Кызылординской области

Со вчерашнего дня в Кызылординской области наблюдается непогода. Из-за дождя и снега образовался гололёд на улицах. Особенно тяжело ученикам, которым не отменили занятия. Школьницу начальных классов одной из районных школ пришлось в буквальном смысле вытаскивать из грязи, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Видеозапись отправили жители Жанакорганского района Кызылординской области. Ученица начальных классов школы №169 застряла в грязи на спортивной площадке. По словам свидетелей, девочка спешила в уличный туалет. 

"Сегодня в школе не было питьевой воды. Из-за этого все туалеты закрыли, ученики ходили в уличный. Мы переехали в эту школу около 20 дней назад, раньше здесь были болота. Плач девочки услышали старшеклассники, один из них помог ей выбраться", - рассказала жительница района по имени Самал. 

По словам администрации учебного заведения, девочке помогли добраться домой. 

"Сегодня из-за аварии была отключена питьевая вода в школе. Ученикам действительно пришлось пользоваться туалетом, который расположен во дворе школы. Девочка на видео решила пойти в туалет через спортивную площадку и застряла в грязи. После обеда все неполадки в системе водоснабжения были исправлены и уличный туалет закрыли", - прокомментировали в отделе образования Жанакорганского района. 

Напомним, в 2019 году в Таразе ученицу изнасиловали в школьном уличном туалете. После этого было решено уничтожить такие санузлы, расположенные на территории всех образовательных учреждений.

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#образование #школа #туалеты #Кызылординская область
Айнур Тулешова Журналист
Сегодня, 20:34
157
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