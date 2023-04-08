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Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве
Меры по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, в том числе дизельным топливом, обсудили на заседании Координационного центра под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что в данный момент совокупные запасы дизельного топлива в республике составляют 309 тысяч тонн.
"В апреле ожидается производство еще 441 тысячи тонн. Таким образом, общий объем дизеля в текущем месяце составит порядка 750 тысяч тонн, а прогнозное потребление – около 510 тысяч тонн с учётом нужд сельхозпроизводителей и КТЖ. На 7 апреля дизельное топливо отсутствовало на 415 АЗС, что составляет порядка 13% от общего количества – 3 163 объекта", — отчитался министр.
Для оперативного устранения нехватки Минэнерго собрало заявки от акиматов регионов для дополнительного обеспечения заправочных станций топливом.
Было также отмечено, что государством принимаются все меры по обеспечению стабильного производства на перерабатывающих предприятиях. В частности, был досрочно завершен ремонт Шымкентского НПЗ, уже начата отгрузка нефтепродуктов. Приоритет при этом отдается сельхозпроизводителям и АЗС в регионах, испытывающим нехватку топлива.
По словам председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева, дефицит, который возник в последние дни, связан с тем, что владельцы АЗС держат топливо на нефтебазах в ожидании предстоящего сокращения диспаритета цен. На частных нефтебазах удерживается 73 процентов от имеющегося в наличии объема дизтоплива по стране.
Вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил, что за прошедшую неделю было проанализировано более 3 тысяч заправочных станций, особое внимание при этом уделено объектам, где имеются остатки топлива, но при этом снижается реализация. То есть отмечаются признаки ограничения продажи.
Всего по стране выявили 152 такие АЗС. По всем фактам принимаются меры реагирования.
Роман Скляр подчеркнул, что региональным штабам нужно действовать активнее, проводить регулярные рейдовые мероприятия.
"Спекуляции с ГСМ и "придерживание" топлива на нефтебазах категорически недопустимы, так как это напрямую влияет на энергетическую безопасность страны. Коллег из КГД, АФМ и АЗРК прошу усилить контроль за ситуацией на АЗС. При выявлении фактов неотпуска ГСМ при его наличии – не "церемониться" и наказывать по всей строгости закона. "КазМунайГазу" и КТЖ необходимо обеспечить своевременную и полноценную отгрузку и доставку с заводов заявленных объемов ГСМ, в особенности дизельного топлива", — сказал он.
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