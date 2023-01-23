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Спектакль в Павлодаре прервали из-за смерти работника театра Сегодня, 19:15
76
Сегодня, 19:15
76

Спектакль в Павлодаре прервали из-за смерти работника театра

Мужчине стало плохо во время спектакля в областном драматическом театре имени Чехова в Павлодаре. Прибывшие медики констатировали смерть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В пресс-службе региональной станции скорой помощи уточнили, что вызов с улицы Астана, 166 поступил в 18:40 22 января.

Зрителей попросили покинуть зал, вторую часть постановки актёры не доиграли.

Как прокомментировал директор драмтеатра Виктор Аввакумов, умерший – 43-летний монтировщик сцены. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

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#происшествия #театр #Павлодар
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:15
76
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