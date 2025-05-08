На сцене Русского театра драмы имени Максима Горького в Астане состоялся показ спектакля "Алия", посвящённого Герою Советского Союза Алие Молдагуловой. Постановка стала знаковым событием, приуроченным сразу к двум важным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию казахстанской снайперши, чьё имя вписано в историю, передаёт BaigeNews.kz.

Алия Молдагулова в 17 лет стала одной из первых курсанток снайперской школы, открытой в 1942 году по приказу НКО СССР. С юношеской решимостью она стремилась попасть на фронт добровольцем. Алия мечтала защищать свою землю, свой народ, страну, которую искренне любила.

В 1944 году Алие Молдагуловой звание Героя Советского союза было присвоено посмертно.

Уникальность постановки в том, что её участниками стали не только профессиональные актёры Русского театра, но и военнослужащие Национальной гвардии МВД РК. Эта творческая коллаборация наполнила спектакль особой атмосферой.

На сцене звучали голоса военного хора, исполнявшего песни времён войны, а кульминацией вечера стало исполнение знаменитой песни "Алия" композитора Сейдоллы Байтерекова духовым оркестром.

Режиссёром-постановщиком спектакля выступил Игорь Седин, а художником-постановщиком стал Канат Максутов.

Режиссёр встретил журналистов в кулуарах театра перед началом показа. Он не скрывал: проект важный, личный и очень эмоциональный.

"Это спектакль о выборе. О том, что такое настоящая любовь к Родине. Алия была хрупкой, совсем молодой, но именно она повела за собой солдат. И это, наверное, самый сильный образ, который только можно поставить на сцене", — сказал он.

Пьесу Седин написал сам — на основе идей и материалов Каната Максутова. Знакомство с ним стало отправной точкой, отметил спикер. Подготовка длилась всего полтора месяца, и уже в октябре прошлого года состоялась премьера.

"Мы сознательно отказались от сцен боёв. Здесь нет ни одного выстрела. Но есть внутренняя борьба и рост — от девочки до воина. Спектакль ближе по духу к “А зори здесь тихие…” — не по форме, а по душевной тональности", — объяснил постановщик.

С первых минут спектакля сцену наполняют мелодии и стихи. Всё это сплетается в атмосферу памяти и гордости, не давая зрителю отрешиться от происходящего.

Военнослужащие Национальной гвардии, участвующие в постановке, придают дополнительную глубину: соединение поколений, форматов и голосов.

"Зрители просили повторить этот спектакль. И вот мы снова его показываем — перед 9 Мая. Это наша форма уважения, наша форма разговора с молодёжью", — отметил Игорь Седин.

Постановка "Алия" вошла в постоянный репертуар театра и теперь звучит особенно сильно в майские дни. Уже на следующий день артисты и военные выступят на площади в концертной программе с песнями и стихами военных лет.

"Патриотизм — это слово сегодня будто стерлось. А ведь речь не о лозунгах. Речь о том, что человек делает сознательный выбор. Алия сделала его. И этот выбор — в центре всего спектакля", — заключил Седин.

Такие проекты важны не только как дань уважения героям, но и как напоминание о ценности мирных времён. И имя Алии Молдагуловой, прозвучавшее в этот вечер со сцены, вновь обрело силу — не только историческую, но и живую, человеческую.

Исполнительница роли Алии Молдагуловой.