Спатай Бибарыс и Жаныл Балтабаева не прошли в финал Паралимпиады по пара каноэ
Сегодня, 14:31
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Сегодня, 14:31Сегодня, 14:31
51Фото: Паралимпийский комитет РК
Сегодня на Паралимпийских играх в Париже состоялись полуфинальные заезды по пара каноэ. Казахстанские спортсменам Спатаю Бибарысу и Жаныл Балтабаевой не удалось пройти в финал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Паралимпийский комитет Казахстана.
Спатай Бибарыс выступил на дистанции 200 метров в классе KL2 среди мужчин и завершил свой заезд с результатом 45.47 секунд. К сожалению, этот результат не позволил ему пройти в финал.
Жаныл Балтабаева соревновалась на дистанции 200 метров в классе VL3. Спортсменка, представляющая Казахстан, завершила свой заезд с результатом 1:02.13. К сожалению, этого времени оказалось недостаточно для выхода в финал.
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