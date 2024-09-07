Спатай Бибарыс и Жаныл Балтабаева не прошли в финал Паралимпиады по пара каноэ

Сегодня на Паралимпийских играх в Париже состоялись полуфинальные заезды по пара каноэ. Казахстанские спортсменам Спатаю Бибарысу и Жаныл Балтабаевой не удалось пройти в финал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Паралимпийский комитет Казахстана.

Спатай Бибарыс выступил на дистанции 200 метров в классе KL2 среди мужчин и завершил свой заезд с результатом 45.47 секунд. К сожалению, этот результат не позволил ему пройти в финал.

Жаныл Балтабаева соревновалась на дистанции 200 метров в классе VL3. Спортсменка, представляющая Казахстан, завершила свой заезд с результатом 1:02.13. К сожалению, этого времени оказалось недостаточно для выхода в финал.