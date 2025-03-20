Сделать футбольные клубы частными, строить стадионы и заняться детско-юношеским футболом призвал Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае. Президент отметил, что клубы не должны полагаться только на областные бюджеты, нужно учиться зарабатывать самим, как это происходит во всем мире.

Может ли футбол в Казахстане стать коммерчески успешным? Почему в этот вид не заходят другие спонсоры, кроме букмекеров? И почему клубы зависят от акимов? Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Что предлагают в федерации

В конце 2024 года в Казахстанской федерации футбола (КФФ) сменился президент. Теперь ею руководит председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров.

Другие должности в федерации заняли знакомые болельщикам менеджеры. Генеральный секретарь - Саян Хамитжанов, вице-президент - Давид Лория. Помимо кадровых перестановок, в федерации произошли и структурные изменения. Теперь чемпионатом занимается КФФ, а не Qazaqstan football league, которой руководит Бахытжан Пазылхайыр. Для него это первая должность в казахстанском футболе.

Таким образом, за проведение чемпионата теперь полностью отвечает федерация, а не отдельная лига.

Советник президента КФФ Нурсултан Курман говорит, что переход к коммерциализации футбольных клубов в Казахстане будет проходить постепенно и может занять два-три года.

По его словам, сейчас перед федерацией стоит задача повысить качество чемпионата, улучшить инфраструктуру и уделить особое внимание медиа. Федерация планирует улучшить освещение событий в казахстанском футболе на телевидении и в социальных сетях, поскольку качественная картинка и грамотное продвижение способны повысить популярность чемпионата и привлечь бизнес.

Что касается спортивной составляющей, то здесь федерация хочет повысить качество судейства и минимизировать вероятность договорных матчей. Для этого судьям повышают зарплату.

"Вопрос коммерциализации уже поднят, и эта задача обозначена. Понятно, что процесс будет постепенным, учитывая, что в Казахстане 99 клубов зависят от акиматов. В ближайшие два-три года нам предстоит построить качественные футбольные поля и модернизировать стадионы. В частности, завершается строительство нового стадиона в Кызылорде, который планируется открыть осенью. Также ведутся работы по строительству стадионов в Шымкенте и Актобе, реконструкции Центрального стадиона в Алматы и созданию футбольных академий в Таразе и Караганде. Кроме того, запланирован капитальный ремонт тренировочной базы в Талгаре. Все эти меры направлены на развитие казахстанского футбола, чтобы болельщики могли получать настоящее удовольствие от матчей", - отметил Курман.

Строительство стадионов осуществляется в рамках программы ALAÑ при поддержке УЕФА. Её запустили в 2023 году. Программа рассчитана на три года и проходит при поддержке частных инвесторов.

Без изменений в профессиональном футболе

В последние годы в Казахстане наблюдается футбольный бум. Во многом он связан с успехами сборной, когда в 2023 году у команды был шанс выступить на Евро.

И хотя футбол в Казахстане был популярен всегда, именно в последние два года интерес к этому виду спорта повысился в разы. Сравнить это можно с теннисным бумом после победы Елены Рыбакиной на Уимблдоне в 2022 году.

При этом в профессиональном чемпионате и детско-юношеском футболе позитивных изменений практически не произошло. Такого мнения придерживается ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов.

"К сожалению, прежняя команда КФФ, которая пришла в руководство в феврале 2022 года, не справилась со своей задачей. Если работу сборной можно оценить положительно, то в профессиональном футболе возникло много скандалов. Про детско-юношеский футбол руководство фактически забыло. Теперь пришла новая команда, и я надеюсь, что она учтёт ошибки своих предшественников. Детские футбольные центры остались в прежнем состоянии. Их создание - хорошая идея, но, к сожалению, к ним по-прежнему не проявляют должного внимания", - отмечает Есмагамбетов.

Такого же мнения придерживается вице-президент Федерации футбола Алматы Алтай Даумов. О спортивном менеджменте он знает не понаслышке: окончил программу подготовки футбольных менеджеров UEFA CFM и руководит футбольным клубом "КазАСТ".

"С уверенностью могу сказать, что кардинальных изменений ни в одном из направлений пока не наблюдается. Разве что немного изменился вектор развития детско-юношеского футбола. Если раньше вся индустрия во многом зависела от государства, то сейчас значительную часть рынка заняли частные структуры, которые, несмотря на ограниченные бюджеты, показывают более высокую эффективность", - сказал спортивный менеджер.

Он отметил, что у такой модели есть и свои минусы. Частные детские школы во многом зависят от платежёспособности родителей. На этапе перехода в большой футбол многие семьи перестают финансировать занятия своих детей.

"Именно в возрасте 14–15 лет мы теряем много талантливых ребят, которые при правильном подходе могли бы стать хорошими футболистами. Если подросток не попадает в бесплатную группу к 15 годам, то, скорее всего, он завершит спортивную карьеру. К сожалению, таких случаев большинство", - заключил Даумов.

Почему в футбол не заходят другие спонсоры, кроме букмекеров

Основным спонсором казахстанского футбола на данный момент являются букмекеры. Даже в названии чемпионата КПЛ до этого года было упоминание одной из букмекерских контор.

Впрочем, спонсорство букмекеров используют и в чемпионатах других стран. Это распространённая практика особенно в Европе и Южной Америке.

Однако и в Европе стараются уходить от этого.

"Букмекеры долгое время сотрудничали с клубами и федерациями, но сейчас их начинают вытеснять. В Европе появляются новые источники финансирования. В нашем случае, кроме букмекеров, футбол пока никого не интересует. Сейчас мы переживаем тот же этап, через который проходили другие страны. Возможно, со временем и у нас начнут отказываться от букмекеров. Но пока альтернативы нет", - отметил Даумов.

Эксперт утверждает, что для казахстанского футбола букмекеры остаются одним из немногих источников внешнего финансирования. При этом он не связывает распространение лудомании в стране с обилием рекламы в футболе.

"Очень в этом сомневаюсь. Основные рынки для наших бетторов — это европейские чемпионаты, тогда как казахстанские матчи не особо привлекают их из-за низких лимитов и непредсказуемости некоторых игр, результаты которых могут быть известны узкому кругу лиц заранее. Наши лудоманы скорее сделают прогнозы и будут смотреть прямые трансляции матчей Английской премьер-лиги, где идёт зрелищная и бескомпромиссная борьба с первой до последней минуты, чем будут ставить на игры казахстанских команд. Тем более, когда матчи проходят при полупустых трибунах, с некачественными трансляциями и не всегда внятной игрой", - пояснил Даумов.

Бизнес же пока не заинтересован в том, чтобы вкладываться в казахстанский футбол, так как не видит возможности получить результат от такого сотрудничества.

"Остальным спонсорам нужен "пинок" от акима, либо они прекращают партнёрство после первого негативного опыта. Их никакими обещаниями вернуть не получится. Одним словом, в этом контексте считать букмекеров злом я бы не стал. От наличия их рекламы на наших стадионах, где аншлаг бывает два-три раза в год, количество лудоманов больше не станет, а деньги, которые они выделяют, хоть как-то помогают клубам отходить от бюджетного финансирования", - сказал Алтай Даумов.

12 игрок в Казахстане - акимы?

Пока казахстанские клубы зависят от государственного бюджета, большую роль в их развитии играют акимы. Футбольные болельщики внимательно следят за кадровыми перестановками, ведь они напрямую влияют на результаты команд. Считается, что именно главы регионов часто определяют вектор развития клубов.

"Это действительно так. Когда я играл в 90-х, чемпионат напоминал соревнование между акимами: кто больше выделял средств, тот и добивался успеха. Сейчас ситуация не сильно изменилась — акимы продолжают активно влиять на футбол в своих регионах. Если в других странах 12-м игроком считаются болельщики, то у нас — акимы. От их заинтересованности напрямую зависит благополучие клуба. Они обеспечивают условия, формируют бюджет, находят как государственные, так и спонсорские средства. Можно сказать: какой аким — такой и клуб. Как понять, что аким действительно увлечён футболом? Он общается с тренерами и игроками, посещает матчи, активно участвует в жизни команды", — отметил Булат Есмагамбетов.

Об этом говорит и Алтай Даумов.

"Не нужно проводить какое-то серьёзное исследование, чтобы увидеть корреляцию между акимами и выделяемыми ими средствами на футбол. В кулуарах вы можете услышать список акимов, о которых мечтают футбольные люди в регионах. Я считаю это явление в корне неправильным, так как не должны клубы и болельщики зависеть от того, какой аким пришёл управлять их регионом", - говорит менеджер.

Поэтому лимит в миллиард 200 миллионов тенге, принятый в 2021 году, не воздал ожидаемого эффекта.

"Клубы изначально не ориентировались на этот лимит. Формально они объявляли бюджет в 1,2 миллиарда тенге, но уже в середине или ближе к концу сезона запрашивали дополнительные средства — порой в два-три раза больше изначальной суммы. Поэтому этот лимит никак не повлиял на ситуацию: как тратили бюджетные деньги, так и продолжают тратить. Казахстанские клубы по-прежнему зависят от государственных средств и с трудом отказываются от этой "иглы". При этом они не умеют и, кажется, не особо стремятся зарабатывать самостоятельно", - говорит Булат Есмагамбетов.

По его словам, у клубов нет стратегии, они живут одним сезоном, не думая о долгосрочном развитии. В связи с этим и нет развития в чемпионате.

Комментируя вопрос финансирования, Алтай Даумов подтверждает, что, к сожалению, далеко не все акимы прислушались к требованию Президента и продолжают выделять средства сверх установленного лимита.

"Недавно аким Шымкента открыто заявил, что в клубах заключаются кабальные контракты, которые не всегда соответствуют интересам команды. Траты в размере пяти-шести миллиардов тенге на клуб, который не приносит соразмерной пользы для развития футбола в регионе, кажутся мне нецелесообразными. Я не понимаю, почему до сих пор не приняты меры в этом направлении. Ведь ни для кого не секрет, как именно расходуются эти средства в большинстве клубов. При желании давно можно было бы разобраться в этой системе и выявить тех, кто стоит за финансовыми махинациями. Одним словом, если бы все эти годы огромные бюджетные средства использовались рационально, наш футбол уже находился бы на совершенно другом уровне", — говорит Даумов.

Резюмируя, спикеры отмечают, что пока перед казахстанским футболом стоит множество задач, которые нужно решить для того, чтобы привлечь бизнес. Это и инфраструктура, качество самого чемпионата, повышение его популярности.

Для выполнения поручения Касым-Жомарта Токаева есть время. Будет ли "задание" исполнено в полной мере? Или же получится как с постановлением о лимите финансирования? Пока ясно, что должна быть проведена большая командная работа с участием и руководителей регионов. Одних усилий федерации, возможно, будет недостаточно.

Фото: КФФ