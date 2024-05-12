Спасённый из уличного туалета раненый хаски обрёл новую семью в Актобе

Житель Актобе обнаружил в уличном туалете на газозаправке собаку. На помощь хвостатому выехала зоозащитник Галия. Вместе с мужчиной животное достали, измученный пёс оказался хаски с разноцветными глазами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Неизвестно, через что он прошел, но у него была сломана лапа, рана на груди, а еще он сильно надышался фекалиями. Волонтёры открыли сбор на лечение собаки.