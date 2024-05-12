Спасённый из уличного туалета раненый хаски обрёл новую семью в Актобе
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Житель Актобе обнаружил в уличном туалете на газозаправке собаку. На помощь хвостатому выехала зоозащитник Галия. Вместе с мужчиной животное достали, измученный пёс оказался хаски с разноцветными глазами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
Неизвестно, через что он прошел, но у него была сломана лапа, рана на груди, а еще он сильно надышался фекалиями. Волонтёры открыли сбор на лечение собаки.
"Хаски назвали Верный. Ему наложили гипс на сломанную лапу и зашили глубокую рану. Также Верный получил курс антибиотиков и капельниц. Всего пёс провёл в клинике 26 дней, – рассказала Галия. – Когда он выздоровел, его забрала семья из Жилянки. Надеюсь, что теперь скитания и беды Верного закончились! Благодарю всех актюбинцев, кто переживал за собаку и помогал спасти его. Все 62 560 тенге были направлены в ветклинику на его лечение и содержание. Я уверена на 100%, что именно ваши пожелания помогли умирающей собаке выжить".