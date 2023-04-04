Спасённый из-под завалов в Турции младенец воссоединился с матерью через 54 дня

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В Турции младенец воссоединился с матерью через 54 дня после того, как его спасли при землетрясении 6 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Анадолу".

3,5-месячную Бетин Бегдаш вытащили из-под завалов через 128 часов после землетрясения в провинции Хатай. Отец ребёнка и два брата погибли. Родство девочки с матерью было доказано в ходе ДНК-теста. Мать малышки Ясемин Бегдаш в настоящее время проходит курс лечения в больнице в Адане. Дочь ей привезла министр по делам семьи и социальных служб Турции Дерья Яник.

"Ребёнок — настоящее чудо. Тот факт, что она выжила, и у неё не было проблем со здоровьем, тронул нас до глубины души", — сказала министр.