В МЧС РК рассказали подробности о детях, спасённых из пожара в Ледовом дворце Almaty Arena, передаёт BaigeNews.kz.

"На месте происшествия психологом ДЧС оказана экстренная психологическая помощь одному ребёнку и трое детей доставлены бригадой Центра медицины катастроф МЧС в больницу. Для установления причины возгорания работает исследовательская испытательная пожарная лаборатория", — говорится в сообщении МЧС.

На первом этаже малого зала крытого катка в Алматы произошло возгорание спортивного инвентаря. До прибытия пожарных подразделений посетители и персонал самостоятельно покинули помещения. Во время разведки и тушения возгорания пожарные газодымозащитной службы спасли четверых детей. Для этого использовали спасательные колпаки. Огонь ликвидировали на площади 40 квадратных метров.