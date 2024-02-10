Спасённая в буран беременная сельчанка родила здоровую девочку

Блигада спасателей Ерейментауского района Акмолинской области во главе с начальником ОЧС Амангельды Доскеновым помогли беременной женщине добраться до больницы в буран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Женщина была на 39 неделе беременности. У неё отошли воды по пути в больницу. Спасатели вместе с акушерами доставили роженицу в больницу в непогоду.

"Сегодня ночью Ерейментауские спасатели получили радостное известие. Спасённая ими женщина родила девочку. Девочка здорова", — говорится в сообщении.

Это не первый подобный случай в Ерейментауском районе. Ранее Амангельды Доскенов также спас беременную женщину в буран. После родов спасателей пригласили на выписку. А ребёнка назвали в честь спасителя - Амангельды.

В спасении участвовали: старший водитель пожарных автомобилей Рахат Абисов, заместитель начальника пожарной части Нурболат Базарбаев, начальник караула пожарной части Шошанов Асылхан Кайратович и начальник ОЧС Ерейментауского района Амангельды Доскенов.