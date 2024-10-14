Спасут ли зарубежные инвестиции казахстанские коммунальные сети

Спасать коммунальную инфраструктуру в казахстанских регионах будут инвесторы, передает BaigeNews.kz. Новый национальный проект по модернизации аналитических и коммунальных секторов пока находится на стадии разработки.

Переход к такому способу привлечения инвестиций объяснил заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий Мирас Зерипбаев. Во-первых, больший акцент будет сделан на обеспечение льготным финансированием со стороны банков и международных финансовых институтов субъектов естественных монополий и предприятий генерации электроэнергии. Дело в том, что каждый привлеченный займ будет оказывать определенное давление на тарифы. Допустить резких скачков роста тарифа нельзя, поэтому привлекать следует более "длинные деньги" на более дешевых условиях. Пул экспертов будет отбирать привлеченные проекты и подбирать способы финансирования для субъектов естественных монополий и предприятий занимающихся выработкой энергии.

"Что касается "Тарифа в обмен на инвестиции" и иных программ, то сами знаете, уже с 2023 года данная программа реализуется. Мы в рамках нее уже в прошлом году привлекли 267 миллиардов тенге, а в этом планируется 336 миллиардов. Эти деньги также будут направлены на модернизацию. В национальном проекте помимо самого механизма льготного финансирования будут предусмотрены определенные разделы в части использования действующих мощностей отечественных товаропроизводителей. Это позволит обеспечить спрос, который появится с учетом большой модернизации в стране", - пояснил Мирас Зерипбаев.

Цель национального проекта одна – обновить инфраструктуру и снизить износ сетей до 2030 года. Пока говорить про конкретные регионы, больше всего нуждающиеся в модернизации, не стоит, отмечает спикер. Многое непосредственно зависит от оказываемой услуги, ведь нацпроект охватит всю генерацию электрической энергии: тепло, электричество, воду и водоотведение.

"В каждом регионе есть износ хотя бы в одной из этих сфер. Например, по тепловой энергии у нас высокий износ в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, в Степногорске и Риддере. Поэтому по ним планируют все-таки планомерную замену действующих активов, то есть и сети, и оборудование, если это необходимо. Чтобы обеспечить качественными и надежными услугами потребителей", - рассказал заместитель председателя КРЕМ РК.

Сейчас, по словам Мираса Зерипбаева, продолжаются переговоры с международными финансовыми институтами, изучается заинтересованность и ликвидность рынка. Однако в первую очередь спикер отметил максимальную вовлеченность в процесс казахстанских организаций. Возможно, в том числе, и банков второго уровня.

"Работа в этом направлении проводится, эксперты финансового рынка сейчас изучают, что необходимо предусмотреть в самом проекте, чтобы снять определенные шероховатости по финансированию сфер ЖКХ. Соответственно, в этом документе предполагается, что будет объемная информация о том, как мы будем работу вести с этими финансовыми институтами. Сейчас заведомо говорить, что именно какой-то один банк будет финансировать, неправильно. В целом пока ждем окончания переговоров", - объяснил эксперт.

Разработкой национального проекта занялись после поручений Главы государства, данных в Послании. После готовности, документ разместят на портале "Открытые НПА", чтобы каждый казахстанец мог ознакомиться с его содержанием.