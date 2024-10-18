Спасший девочку от преследователя полицейский погиб в ДТП в области Абай

Крупное ДТП произошло на трассе Омск — Майкапчагай. Авария унесла жизни трёх человек, в том числе полицейского, передаёт BaigeNews.kz.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх транспортных средств. В результате столкновения погибли трое граждан, в том числе старший сержант полиции Семея Асхат Ахатов. Погибший полицейский в марте этого года героически спас девочку от преследователя, получив ножевые ранения от преступника", - сообщили в ДП.