Спасший девочку от преследователя полицейский погиб в ДТП в области Абай
Сегодня, 21:33
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Сегодня, 21:33Сегодня, 21:33
160Фото: baigenews.kz
Крупное ДТП произошло на трассе Омск — Майкапчагай. Авария унесла жизни трёх человек, в том числе полицейского, передаёт BaigeNews.kz.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх транспортных средств. В результате столкновения погибли трое граждан, в том числе старший сержант полиции Семея Асхат Ахатов. Погибший полицейский в марте этого года героически спас девочку от преследователя, получив ножевые ранения от преступника", - сообщили в ДП.
По факту ДТП начато досудебное расследование.
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