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Спасший девочку от преследователя полицейский погиб в ДТП в области Абай

Сегодня, 21:33
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 21:33
Сегодня, 21:33
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Фото: baigenews.kz

Крупное ДТП произошло на трассе Омск — Майкапчагай. Авария унесла жизни трёх человек, в том числе полицейского, передаёт BaigeNews.kz.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх транспортных средств. В результате столкновения погибли трое граждан, в том числе старший сержант полиции Семея Асхат Ахатов. Погибший полицейский в марте этого года героически спас девочку от преследователя, получив ножевые ранения от преступника", - сообщили в ДП.

По факту ДТП начато досудебное расследование.

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