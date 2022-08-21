"Спасибо за ваше усердие и трудолюбие". Самат Смаков поблагодарил организаторов и участников Super Bol

Фото: BaigeNews.kz

После финального матча социального футбольного проекта в Нур-Султане тренер команды Super Bol и топовый казахстанский футболист Самат Смаков на своей странице в Instagram поблагодарил организаторов, спортсменов, работников и зрителей шоу. Он отметил трудолюбие, усердие и профессионализм участников проекта, передаёт BaigeNews.kz.

"Вот и подошёл к финалу наш супер проект Super Bol! Хочу выразить благодарность всем ребятам, с которыми работал на протяжении двух месяцев, для меня это колоссальный опыт. Спасибо за ваше трудолюбие, усердие. Вы все для меня стали родными. Мне вчера в раздевалке очень тяжело было вам говорить после игры, но я говорил от чистого сердца. Я так сильно прикипел к вам, что не хочется расставаться! Спасибо большое вашим родителям за прекрасное воспитание. Благодарю Тимура Руслановича за то, что мечту ребят превратил в реальность. Аскара Уранхаева за прекрасную идею создания проекта. Qara продакшн за профессионализм. Федерацию футбола в лице Барменкулова Адлета Назарбаевича за великолепные условия на базе в Талгаре. Давида Лория, Алана Прудникова, Вадима Барламова за то, что мы реально команда. Тренерский штаб, мне было приятно быть с вами на одном мостике. Медицинский персонал - просто профессоры. Персонал базы - за тёплый приём. Айдын Кожахмет, ты - профессионал своего дела. Данияр Джумадилов, рахмет тебе, что был с нами. Всех уважаю, онимаю. Отдельное спасибо министру информации и общественного развития Умарову Аскару Куанышевичу за всестороннюю поддержку! Отдельное спасибо столичным болельщикам и гостям за поддержку. Вас вчера было на стадионе 8500 тысячи", - написал Самат Смаков.

Проект Super Bol стартовал в Казахстане три месяца назад. В восьми городах страны прошли кастинги, в которых участвовали более 6000 человек (молодые люди от 16 до 25 лет). Были отобраны 25 финалистов и 25 резервистов, они два месяца тренировались на базе национальной сборной Казахстана в Талгаре.

Заявлялось, что финальный матч в Нур-Султане будут смотреть около 60 скаутов из разных стран Европы и Азии. Они могут предложить способным игрокам профессиональный контракт или позвать на просмотр.

На страницах проекта Super Bo в соцсетях сообщается, что троим игрокам уже поступили предложения от профессиональных клубов.