Американская суперзвезда Дженнифер Лопес прокомментировала аншлаг на своём предстоящем концерте в Астане, передаёт BaigeNews.kz. Все билеты на её шоу в столице Казахстана были раскуплены в рекордные сроки - и сама певица не смогла остаться равнодушной.

На своей странице в Instagram Лопес опубликовала короткое, но тёплое обращение к фанатам:

"Спасибо вам. Не могу дождаться, чтобы увидеться с вами этим летом", - написала она.

Для столицы это будет первое выступление мировой звезды такого масштаба за последние годы. Фанаты с нетерпением ждут шоу, которое обещает стать одним из самых ярких музыкальных событий этого лета.

Напомним, Джей Ло — не только певица, но и актриса, продюсер и икона поп-культуры. Тур в поддержку её нового альбома стал настоящей сенсацией, а Астана - один из немногих городов СНГ, куда артистка приедет с живым выступлением.

Напомним, концерт Дженнифер Лопес в Астане состоится 1 августа 2025 года. Это будет первое выступление суперзвезды в Казахстане, и ажиотаж вокруг события не утихает с момента анонса.

Ранее мы сообщали, что шесть дней уйдет на подготовку стадиона в Астане к выступлению Дженнифер Лопес.

Билеты на концерт ДжейЛо разошлись с рекордной скоростью — за 4 часа 30 минут после старта продаж сервис объявил: "Аншлаг!.

Однако настоящий спектакль развернулся не только на сцене, но и в онлайн-объявлениях. Уже спустя считаные часы после старта продаж билеты появились на OLX и других платформах. Продавцы просят за вход на шоу от 50 до 100 тысяч тенге, предлагая как стандартные билеты, так и фан-пропуска