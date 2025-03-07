В преддверии Международного женского дня школьники столицы запустили челлендж "Спасибо, мама", передаёт BaigeNews.kz.

По словам организаторов, участники челленджа публикуют в социальных сетях фотографии или короткие видеоролики с мамами, выражая таким образом благодарность самым близким людям в своей жизни. Этот челлендж направлен на то, чтобы показать любовь и уважение учащихся к матерям.

"Цель этого челленджа — выразить огромную благодарность матерям, подчеркнуть их важную роль в семье и оценить все, что они сделали для подрастающего поколения. Эта инициатива призывает школьников ценить и уважать своих матерей. Кроме того, челлендж "Спасибо, мама" дает прекрасную возможность молодежи выразить свою любовь к матерям", — рассказала руководитель отдела образования и воспитательной работы Управления образования Астаны Гульфара Сарамбетова.

В челлендже также активно участвуют известные представители молодежи и дети города.