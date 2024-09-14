Ковбои поделились трогательным видео о Казахстане

Американские ковбои, приехавшие в Астану для участия во Всемирных играх кочевников, сняли трогательное видео, в котором поблагодарили Казахстан за тёплый приём. Ролик опубликовали на странице посольства США в Казахстане в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как всадники, одетые в национальные костюмы, с флагами Казахстана и США гордо скачут по степи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от U.S. Embassy to Kazakhstan (@usinkz)

"Спасибо Казахстан за гостеприимство и дружбу", — подписали видео американцы.

Накануне ковбои встретились с учащимися инклюзивной школы-гимназии № 96 на ферме "Жазақ өйі" под Астаной. Ковбои пообщались с детьми, продемонстрировали свои навыки лассо и поделились техникой верховой езды. Для гостей казахстанцы показали мастер-класс по рабте с шертью в национальной технике.

Напомним, сборная США по кокпару под предводительством капитана Лэдда Хауэлла участвовала во Всемирных играх кочевников в 2018, 2022 и 2024 годах. Весной этого года американские ковбои приезжали в Казахстан отмечать Наурыз.

Фото, видео: посольства США в Казахстане