Ковбои поделились трогательным видео о Казахстане
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Американские ковбои, приехавшие в Астану для участия во Всемирных играх кочевников, сняли трогательное видео, в котором поблагодарили Казахстан за тёплый приём. Ролик опубликовали на странице посольства США в Казахстане в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.
На кадрах видно, как всадники, одетые в национальные костюмы, с флагами Казахстана и США гордо скачут по степи.
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"Спасибо Казахстан за гостеприимство и дружбу", — подписали видео американцы.
Накануне ковбои встретились с учащимися инклюзивной школы-гимназии № 96 на ферме "Жазақ өйі" под Астаной. Ковбои пообщались с детьми, продемонстрировали свои навыки лассо и поделились техникой верховой езды. Для гостей казахстанцы показали мастер-класс по рабте с шертью в национальной технике.
Напомним, сборная США по кокпару под предводительством капитана Лэдда Хауэлла участвовала во Всемирных играх кочевников в 2018, 2022 и 2024 годах. Весной этого года американские ковбои приезжали в Казахстан отмечать Наурыз.
Фото, видео: посольства США в Казахстане
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