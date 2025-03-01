Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал первое заявление в соцсетях после встречи с президентом США, передаёт BaigeNews.kz.

"Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Благодарю президента, Конгресс и американский народ. Украине нужен справедливый и продолжительный мир, и мы работаем именно для этого", - написал он в соцсети X.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский прервал переговоры в США и досрочно покинул Белый дом.

В ходе встречи Вэнс обвинил Зеленского в "неуважении", после чего Трамп заявил, что украинский лидер "играет с Третьей мировой войной".