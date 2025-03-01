Спасибо, Америка - Зеленский опубликовал пост после спора с Трампом
Сегодня, 00:35
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Сегодня, 00:35Сегодня, 00:35
131Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал первое заявление в соцсетях после встречи с президентом США, передаёт BaigeNews.kz.
"Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Благодарю президента, Конгресс и американский народ. Украине нужен справедливый и продолжительный мир, и мы работаем именно для этого", - написал он в соцсети X.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский прервал переговоры в США и досрочно покинул Белый дом.
В ходе встречи Вэнс обвинил Зеленского в "неуважении", после чего Трамп заявил, что украинский лидер "играет с Третьей мировой войной".
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