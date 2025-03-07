Спасший заложницу в аэропорту Алматы мужчина оказался дядей известного певца Баглана Абдраима, передаёт BaigeNews.kz.

Также он является младшим братом продюсера казахстанской группы "Жігіттер" Ергали Абдраима.

О героическом поступке братишки продюсер узнал, когда находился в другом городе. Об этом он поведал в социальных сетях.

Как оказалось, герой проводил брата в командировку. Ергали Абдраим с группой "Жігіттер" улетел на концертное мероприятие в Костанай. После посадки самолета продюсеру начали поступать звонки с вопросом: "Муса – это ведь твой брат?"

"Я сразу же подумал: что же он натворил? Позже узнал, что он совершил мужской поступок, за который его теперь уважает вся страна", – написал Ергали Абдраим в своем Instagram.

По его словам, их в семье семь братьев и одна сестра. Муса Абдраим самый младший. Он родился в 1973 году в селе Кумысбастау Тюлькубасского района.

"Муса занимался профессиональным спортом. У него 5 детей, уважаемый отец. Сегодня он доказал это. Понятно, что никто не планирует стать героем. Но, он проявил мужскую отвагу и самоотверженность. Он выразил свою ответственность перед обществом", - отметил брат Мусы Абдраима.

Напомним, 7 марта около 11:45 в терминале внутренних рейсов аэропорта Алматы зашёл пассажир. Сотрудники службы авиационной безопасности попросили его предъявить документы. В ответ он схватил сотрудницу службы досмотра за волосы и стал угрожать ножом.

Очевидец предложил себя в качестве заложника, а затем сумел выхватить нож и обезвредить преступника. По факту возбуждено уголовное дело.

Глава государства был проинформирован о ситуации с захватом заложницы. Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде.

Позже в полиции подтвердили, что мужчина, взявший заложницу в аэропорту Алматы, ранее был осуждён на нападение на женщину в автобусе.

Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, Абдраим Муса Сайранбайулы награжден медалью "Ерлігі үшін".