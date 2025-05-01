В Уральске сотрудники МЧС спасли бродячую собаку, которая провалилась в погреб частного дома. Инцидент произошел в микрорайоне Кендала, где животное оказалось в бедственном положении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Для извлечения собаки из труднодоступного места спасатели использовали специальное приспособление для отлова животных, что позволило безопасно и быстро вытащить четвероногого друга", — сообщили в МЧС.

Все происходящее было зафиксировано на видео, которое уже успело вызвать широкий отклик в соцсетях.

Собаки, попавшие в подобные ситуации, часто остаются без помощи, поэтому оперативное вмешательство спасателей стало настоящим примером профессионализма.