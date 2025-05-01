Спасение собаки из погреба попало на видео в Уральске
Спасатели использовали специальное приспособление для отлова животных.
Сегодня, 17:49
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Сегодня, 17:49Сегодня, 17:49
107Фото: скриншот с видео
В Уральске сотрудники МЧС спасли бродячую собаку, которая провалилась в погреб частного дома. Инцидент произошел в микрорайоне Кендала, где животное оказалось в бедственном положении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.
"Для извлечения собаки из труднодоступного места спасатели использовали специальное приспособление для отлова животных, что позволило безопасно и быстро вытащить четвероногого друга", — сообщили в МЧС.
Все происходящее было зафиксировано на видео, которое уже успело вызвать широкий отклик в соцсетях.
Собаки, попавшие в подобные ситуации, часто остаются без помощи, поэтому оперативное вмешательство спасателей стало настоящим примером профессионализма.
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