  • 1 Мая, 19:19
  • BAIGENEWS

Спасение собаки из погреба попало на видео в Уральске

Спасатели использовали специальное приспособление для отлова животных.

Сегодня, 17:49
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 17:49
Сегодня, 17:49
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Фото: скриншот с видео

В Уральске сотрудники МЧС спасли бродячую собаку, которая провалилась в погреб частного дома. Инцидент произошел в микрорайоне Кендала, где животное оказалось в бедственном положении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Для извлечения собаки из труднодоступного места спасатели использовали специальное приспособление для отлова животных, что позволило безопасно и быстро вытащить четвероногого друга", —  сообщили в МЧС.

Все происходящее было зафиксировано на видео, которое уже успело вызвать широкий отклик в соцсетях.

Собаки, попавшие в подобные ситуации, часто остаются без помощи, поэтому оперативное вмешательство спасателей стало настоящим примером  профессионализма.

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